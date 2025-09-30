Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre “Las claves para dejar de fumar” en el centro social de La Corredoria

Se celebrará el próximo miércoles 8 de octubre en "El Cortijo" y contará con la presencia de profesionales del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias

Personas fumando en una terraza.

Personas fumando en una terraza. / Álex Zea

Pelayo Méndez

La Corredoria

El próximo miércoles 8 de octubre, profesionales del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias presentarán una ponencia sobre “Las claves para dejar de fumar” en el Centro social “El Cortijo” de La Corredoria. Esta actividad forma parte del programa de las charlas organizadas por La Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Oviedo.

La charla comenzará a las 19.00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. Los ponentes serán Raquel García García, Enfermera de la Unidad Especializada de Tabaquismo del Área IV y Vocal II de la Junta de Gobierno del CODEPA, y José Manuel Iglesias Sanmartín, Médico de la Unidad de Tabaquismo.

Además de esta exposición sobre el tabaco, se celebrarán dieciocho charlas más sobre otros temas relacionados con la salud en diferentes centros sociales de la ciudad de Oviedo y sus alrededores. Algunas de las temáticas presentes son: ejercicio físico frente al cáncer, higiene del sueño, prevención de caídas, cuidados básicos de la piel y enfermedades autoinmunes.

