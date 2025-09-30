Los comerciantes y los hosteleros de La Corredoria, "encantados" con el mercadillo: "Servirá para resucitar al barrio"

Los vendedores ambulantes del mercadillo de La Corredoria no son los únicos que hicieron buenas ventas durante la jornada de estreno del pasado sábado. Los comerciantes y los hosteleros del barrio, sobre todo los que tienen sus negocios en la zona de la Plaza del Conceyín, donde se desarrolla el mercado semanal, hicieron buenas cajas y están convencidos de que la iniciativa va a convertirse en un impulso económico para ambos sectores y para todo el barrio. "Estamos seguros de que va a resucitar al barrio. No sólo va a servir para que la gente que vive aquí no se marche a otros sitios los fines de semana, como solía ocurrir hasta ahora, también a atraerá a visitantes de fuera", dice el hostelero Diego Arias.

La cafetería de Arias no se encuentra cerca de la Plaza del Conceyín, pero aún así sabe que el mercadillo le va a traer beneficios. "Creo que hablo en nombre de todos los hosteleros. Si las cosas se mantienen como el sábado pasado todos vamos a salir beneficiados. La Corredoria estaba llena y eso siempre es bueno", afirma. "Aquí nos conocemos todos y lo hemos hablado. Los bares de la zona del mercadillo estuvieron a reventar el sábado, era prácticamente imposible encontrar una mesa en una terraza y las reservas para comer se dispararon", añade.

Ángel Álvarez, que es portavoz del colectivo de comerciantes Comcor, se mantiene en la misma línea. "Todo lo que se haga en el barrio para atraer gente es bueno para nosotros y lo del sábado fue espectacular. Parecía que estábamos en las fiestas del barrio", señala Álvarez. "La gente no sólo va a comprar en el mercadillo, se dinamizará todo el barrio. Es verdad que fue la novedad y que a lo mejor otros sábados no hay tanta gente, pero siempre será bueno para el sector", insiste.

Vocación de crecer

El alcalde de Oviedo prometió el sábado que el mercadillo de La Corredoria seguirá creciendo y que llegará a tener más de cien comerciantes en un corto espacio de tiempo. "Esto tiene que convertirse en el mercadillo de Asturias", dijo Canteli durante la inauguración. El rastrillo arrancó con un total de 74 puestos ambulantes con todo tipo de productos, con lo que, de llevarse a efecto el compromiso del regidor, el número de vendedores del mercadillo crecería al menos en un 25 por ciento. "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos", dice el alcalde.