La Corredoria, un barrio "muy peleón" y punto de partida para el fútbol femenino

El paisaje de La Corredoria estaba salpicado de casinas de aldea en los años treinta del pasado siglo cuando se convirtió en uno de los escenarios de la Guerra Civil atravesado por la antigua carretera a Gijón, donde ya estaban desde finales del siglo XVIII la fuente de los Cuatro Caños y el Mojón de la Media Legua. Noventa años después, la foto fija no tiene nada que ver.

Hubo curtidora de pieles, una fábrica de anís y otra de lavadoras, salas de fiestas renombradas como La Playa y el Mónaco, a las que acudían jóvenes de todo Oviedo y Asturias en los años sesenta a una pista de baile en la que también se jugó al hockey sobre patines. El crecimiento urbanístico y de población, que comenzó tímidamente en los años setenta, los últimos del franquismo, se disparó conforme se acercaba el cambio de siglo.

Los vecinos tuvieron que echarse a la calle, primero con patrullas ciudadanas para exigir una intervención decidida ante lo que consideraban falta de seguridad y hasta permisividad institucional con el trapicheo a gran escala en La Carisa, que deterioraba la vida en el barrio. Era cuando estaba muy mal visto en el resto de Oviedo decir que eras de La Carisa y los niños que se subían al autobús eran recibidos con carteles improvisados por sus compañeros donde se les llamaba "jichos". Las patrullas vecinales fueron decisivas para erradicar la venta de drogas y dar un nuevo aire a la barriada.

El salto demográfico que se veía venir obligó a la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones, que el vecindario también tuvo que ganarse a base de reivindicaciones y manifestaciones.

Barricadas

"Siempre fuimos muy peleones", asegura Maite Orozco, implicada en numerosos colectivos y movimientos de La Corredoria y ahora alcaldesa de barrio. En 2001, los vecinos pusieron hasta barricadas para reivindicar un centro de salud cada vez más necesario cuando La Corredoria ya había superado los cinco mil vecinos y las grúas empezaban a formar parte del sky line de esta zona emergente del este ovetense. Y la pelea sigue, ahora para reclamar ante el Principado la reapertura del enlace de la AS-II

Otra reivindicación, en este caso del que era cronista oficial de Asturias, Joaquín Manzanares, logró, en febrero de 1998, la reposición del Mojón de la Media Legua a su emplazamiento original, del que había sido movido treinta años antes hasta las inmediaciones de la iglesia de La Corredoria. El empeño de Manzanares, fallecido en junio de 2003, resultó decisivo para que el mojón, de 3,5 metros de altura rematado en una bola, fuera devuelto a su ubicación inicial, que marca la media legua de distancia, unos 3,3 kilómetros, hasta la muralla de Oviedo.

Poco a poco, La Corredoria fue ganando en nuevas infraestructuras, las más necesarias, los colegios públicos, hasta tres, para atender las necesidades de una población infantil y juvenil creciente, que ha obligado a la construcción de un segundo instituto, inaugurado este mismo mes para su estreno en el arranque del curso 2025-2026. El desarrollo promovido por Sogepsa incluyó también cientos de viviendas de protección, que protagonizaron sorteos masivos en el Palacio de los Deportes, con bombos y bolas, en abril de 20o5, en los que fueron los últimos "Tocote" ovetenses. Otra de las instalaciones construidas en el entorno de la plaza del Conceyín fue el campo de fútbol Manuel Díaz Vega, sede del Oviedo Moderno, equipo de un fútbol femenino que tuvo su punto de partida en las fiestas de La Corredoria de 1980, cuando el bar México dio vuelo a un primer partido entre solteras y casadas. Aquel amistoso fue la chispa del primer club femenino federado el México-La Corredoria, que bajo distintas denominaciones (Tradehi, Peña Azul Oviedo Femenino, Oviedo Universidad, Oviedo Moderno) y con muchas jóvenes entusiastas, entre ellas la exseleccionadora nacional de fútbol, Montse Tomé, ha llegado hasta el actual Real Oviedo Femenino. Una trayectoria reconocida con una plaza de Prado de la Vega a la que da nombre uno de esos clubes, el Oviedo Moderno. El deporte también cuenta en el Club Badminton Oviedo con uno de sus referentes, que disputa sus competiciones en el Corredoria Arena y se ha alzado en dos años con el campeonato nacional de clubes, en los años 2015 y 2021, así como la Copa Iberdrola la competición femenina por equipos más importante de España., en 2018, 2021,2024 y 2025.