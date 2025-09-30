Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
La asociación de vecinos ha solicitado la cesión del polideportivo del nuevo IES Margarita Salas para la celebración
La Asociación de Vecinos de Prado de la Vega, una de las zonas de más crecimiento del barrio ovetense de La Corredoria, acaba de hacer un llamamiento urgente para encontrar voluntarios que permitan mantener viva la gran fiesta de Halloween y la actividad de “Truco o trato” que en los últimos años congregó a grandes multitudes.
La cita está prevista para el 31 de octubre y, para asegurar su organización, la entidad ha solicitado la cesión del recientemente inaugurado polideportivo del nuevo instituto Margarita Salas, un espacio con capacidad para acoger la elevada participación registrada en ediciones pasadas.
“¡Peligro, nos quedamos sin Halloween!”, alerta el cartel difundido por la asociación, que insiste en que sin la colaboración de los vecinos será imposible mantener esta celebración, ya convertida en un referente en La Corredoria.
La fiesta, que mezcla actividades infantiles, juegos y decoración temática, se ha convertido en una de las más concurridas del barrio en los últimos años, con gran implicación de las familias. Ahora, la continuidad del evento depende de que se sumen manos voluntarias para el montaje, el desarrollo de las actividades y la seguridad de los participantes.
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Asociación de Vecinos a través del correo avpradodelavega@hotmail.com.
