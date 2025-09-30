Nuevo dardo del Gobierno a Oviedo por el viejo enlace entre La Corredoria y la AS-II y los vecinos estallan : "Unos por otros y la casa sin barrer"

Nuevo dardo del Gobierno regional contra el Ayuntamiento de Oviedo en medio del tira y afloja que tienen ambas administraciones con respecto a la posible reapartura del antiguo enlace entre La Corredoria y la AS-II, la autovía que une Oviedo con Gijón. Ángel Ricardo Fuentecilla, diputado regional socialista, aseguró la mañana de este martes, durante la comisión de Movilidad, que el Consistorio ovetense aún no ha presentado formalmente "ninguna solicitud con toda la documentación técnica necesaria" que le permita al Principado estudiar las vías para volver a autorizar la apertura del enlace.

El diputado socialista asegura que el Ayuntamiento de Oviedo es el titular del vial que une la rotonda de Cuyences con la calle Francisco Pintado Fé y durante la comisión explicó que debe ser el equipo de Gobierno que dirige Canteli quien presente los informes técnicos que certifiquen que la carretera que discurre sobre las vías del tren, el enlace en sí, es viable y seguro para volver a abrirse al paso de vehículos. Esta postura, sin embergo, choca frontalmente con la que mantiene el Ayuntamiento, que asegura que ya ha enviado la solicitud que le requería Fomento y que deben ser los técnicos del Principado los que elaboren esos informes, como ya publicó en su día este diario. El principado, como también contó LA NUEVA ESPAÑA, se comprometió en octubre del año pasado a encargar los estudios sobre la viabilidad del enlace. "Unos por otros y la casa sin barrer", dicen los vecinos.

Todo esto ocurrió durante una comisión en la que estuvieron presentes tres representantes de la plataforma que exige la reapertura del viejo enlace, un colectivo que lleva cinco años solicitando ser escuchado por las administraciones y que ayer pudo exponer sus planteamientos. Los vecinos, que estuvieron en la comisión a solicitud de seis diputados del PP, están convencidos de que abrir de nuevo el ramal serviría para "absorber" el cuarenta por ciento del tráfico, para acabar con rodeos innecesarios y para evitar los atascos que se producen cada vez con más frecuencia camino al hospital, en la zona de Cuatro Caños y en otros puntos del barrio. De hecho, todos los vehículos que acceden a La Corredoria desde la AS-II se juntan ahora en la glorieta en la que confluyen las calles Corredoria Alta, Estrecha y Aguamiera, un "punto negro" para los vecinos y la única entrada al barrio desde la autovía. Además, según sostienen, la decisión supondría una inversión mínima.

Sin respuesta de las administraciones

La plataforma exige que el enlace se abra en ambos sentidos para vehículos ligeros. El viejo acceso a la AS-II conecta con la glorieta en la que confluyen las calles Francisco Pintado Fe, Jardín y Obdulia Álvarez "La Busdonga". En esa zona están ubicados en IES, la estación de tren y el Instituto Nacional del Carbón. Este enlace fue cerrado en 2019, cuando se puso en funcionamiento el de Aguamiera. Defiende el colectivo vecinal que este paso tiene "dimensiones suficientes para que se crucen dos coches sin problemas". De hecho, fue utilizado durante 20 años "y no solo por vehículos ligeros, también por camiones y autobuses". La plataforma vecinal lamenta que ninguna de las administraciones les haya atendido en todos estos años y que no se les hayan presentado "argumentos reales" para mantener cerrado el enlace. "No hemos recibido respuesta nunca", remarca Pérez.

Durante la comisión de este miércoles intervinieron diputados del PP, Vox, Grupo Mixto y Convocatoria por Asturias. Todos ellos apoyaron la reivindicación vecinal y se comprometieron a actuar para tratar de sacarla adelante.