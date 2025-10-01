Música mexicana para celebrar la multiculturalidad en La Corredoria

El próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 18.00 horas, se celebrará en el Centro Social de El Cortijo un concierto organizado por la Asociación Cultural Gacela. Actuarán Aique Fernandi y el grupo de mariachis "Los Parranderos", el objetivo de este evento es dar a conocer a estos artistas a través de actuaciones de índole cultural.

Este evento forma parte del programa "Oviedo Intercultural" organizado por el ayuntamiento. Hasta este año, las asociaciones tenían tres días de celebraciones en los que disponían de un espacio en el que poder mostrar las acciones que llevaban a cabo.

Sin embargo, esa dinámica cambió y ahora cada asociación dispone de un mes para poder organizar actividades en diferentes centros sociales de la ciudad.

Gacela tiene a su disposición la programación del mes de octubre, su objetivo es dar a conocer elementos de la cultura mexicana y cubana. Además de esta actividad inicial, tienen pensado hacer talleres de cocina, una exposición de fotografía, un taller también relacionado con las fotos y dos charlas divulgativas.