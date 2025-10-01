¿Cuándo acercarán posturas Principado y Ayuntamiento para recuperar el viejo enlace de La Corredoria a la AS-II? Ya hay una reunión fijada

La visita del presidente regional, Adrián Barbón, a la glorieta de Luis Oliver provocó el reencuentro público entre el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Entre los temas que trataron no faltó la reapertura del antiguo enlace de La Corredoria con la autovía AS-II. Las discrepancias entre ambas administraciones siguen siendo las mismas desde hace meses. ¿Quién es la responsable de esta infraestructura y a quien le toca realizar los informes para su reapertura? La próxima semana mantendrán los representantes de ambas administraciones una reunión para aclarar el asunto.

El Ayuntamiento dice que es del Principado

El gobierno local sigue firme en que la responsabilidad es "exclusiva del Principado". Argumenta Cuesta que con la apertura de la nueva glorieta de conexión -en septiembre de 2019-, el Ejecutivo tomó la decisión de cerrar el antiguo vial de "manera unilateral". "Ni siquiera lo comunicaron al Ayuntamiento".

Es por ello que llevan años pidiendo a la administración regional la reapertura para mejorar la movilidad de La Corredoria. "Tanto el Alcalde -en referencia a Alfredo Canteli- como yo trasladamos en cinco ocasiones a los principales responsables políticos del Principado, la conveniencia de reabrir el vial. En todas ellas se adujo que las motivaciones técnicas, lo impedían".

También este mismo año el Ayuntamiento ha enviado dos cartas al Ejecutivo autonómico para solicitar la reapertura. "Lo que los vecinos nos piden es que dialogemos porque ven como una necesidad la reapertura del vial en condiciones de seguridad y nosotros decimos que si técnicamente es posible, lo que hay que hacer es reabrirlo ya".

El Principado que es del Ayuntamiento

Por su parte, el consejero de Movilidad dice que esta infraestructura es "evidente" que es del Ayuntamiento. Es por ello que el único papel del Principado, en palabras de Calvo, es ver si autorizan la reapertura del vial tras realizar el Ayuntamiento los respectivos informes. "Quien tiene que proponer y garantizar que el proyecto sea viable es la administración local".

Además, destacó que la reapertura con los dos sentidos de la circulación "no es posible desde el punto de vista de la seguridad vial". "Si lo que plantean los vecinos es un vial de entrada a La Corredoria con una adecuada geometría y justificando los beneficios que tiene esa medida para la movilidad de la ciudad, es viable".