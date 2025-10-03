El mercadillo de La Corredoria regresa con la esperanza de repetir el éxito de la semana pasada

El mercadillo de La Corredoria celebrará mañana su segunda fecha, después de una jornada de inauguración que superó todas las expectativas. Pasada las visitas institucionales y los actos protocolarios dignos del estreno, los vendedores, conscientes que el "boom" de la semana pasada no será lo habitual, esperan otra jornada con mucho movimiento.

A partir de las nueve de la mañana, los 74 puestos volverán a abrir sus puertas para todos los visitantes que se quieran acercar al mercadillo. "Lo del sábado fue espectacular. Fue la novedad y será difícil mantener ese nivel de afluencia, pero siempre será bueno para el sector", recalcó Ángel Álvarez, portavoz del colectivo de comerciantes Comcor.

El mercadillo era uno de los grandes deseos de la vecindad de La Corredoria y la implicación de la gran mayoría de los integrantes del barrio fue una buena muestra de ello. Muchos hosteleros ya están promocionando esta segunda fecha y esperan que la afluencia masiva de gente acabe repercutiendo en sus locales durante la sesión vermú.

Con paraguas, por si acaso...

La meteorología es la gran amenaza para mañana. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, se espera un día pasado por agua en todo el Principado de Asturias. Da esperanzas a los comerciantes el hecho de que las primeras precipitaciones se esperan a las 13.00 horas y confían en que no se adelante al amanecer.