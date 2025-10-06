El aplaudido cambio del mercadillo de La Corredoria: "Era sentido común"

El mercadillo de La Corredoria ya está acostumbrado a recibir buenos comentarios de los usuarios que acuden y de los vecinos. No obstante, el pasado sábado subsanaron una de las quejas más repetidas en su estreno, los accesos para personas con movilidad reducida o para los carritos de bebés.

Los vecinos manifestaron, principalmente por grupos de diferentes redes sociales, los problemas que generaba tener que acceder al recinto subiendo un bordillo. Los puestos formaban un círculo completo y la única manera de llegar a los stands era sorteando la altura de la acera en la zona de la carretera.

Para solucionar esta problemática, se cambió la posición de dos puestos, generando dos entradas auxiliares sin bordillo alguno. Las personas que utilizan silla de ruedas para desplazarse y las familias que todavía utilizan carritos para sus bebés celebraron esta modificación. En algunos comentarios realizados en redes se felicita a la organización por la decisión y aseguran que "era un tema de sentido común".