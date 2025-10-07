El "inusual" consenso político para exigir la reapertura el enlace de la AS-II en La Corredoria: "Habrá novedades en días"

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo dio este martes como resultado una "inusual" muestra de consenso al aprobar por unanimidad una moción de urgencia presentada por Vox para reclamar la reapertura del vial que conecta la AS-II con La Corredoria, cerrado desde hace seis años. Todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de recuperar este enlace, una vieja reivindicación vecinal que consideran clave para mejorar la movilidad en un barrio en constante crecimiento.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, anunció durante la sesión que el Ayuntamiento ya ha encargado un estudio de tráfico y movilidad que permitirá justificar la conveniencia o no de la reapertura. Según explicó, el encargo se produjo tras una conversación con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante el arranque de las obras de la rotonda de Luis Oliver. «Lo tendremos en pocos días», aseguró Cuesta, avanzando que, en función de sus conclusiones, se decidirán los pasos a seguir y las condiciones en que podría reabrirse el vial.

El acuerdo fue celebrado por todos los grupos, que coincidieron en la importancia de atender una demanda largamente esperada por los vecinos de La Corredoria, uno de los barrios más poblados y dinámicos de la ciudad. La unanimidad, poco habitual en el consistorio ovetense, contrasta con las divisiones mostradas en otros asuntos del pleno, como la moción de PSOE e IU sobre la huelga de TUA, que fue rechazada, o la modificación de la Ordenanza de Movilidad, que salió adelante solo con los votos de PP e IU.