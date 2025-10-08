Alarma en La Corredoria por un simulacro de incendio en el Centro de Formación Ocupacional
La intervención, programada por el área de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, cogió por sorpresa a los vecinos y provocó que muchos se arremolinasen en la zona
F. V.
Los vecinos de La Corredoria se llevaron ayer un buen susto a mitad de la tarde cuando dos camiones de bomberos entraron en el barrio con las sirenas puestas en dirección al Centro de Formación Ocupacional, el edificio municipal situado en la calle Francisco Pintado Fe. Del inmueble salía humo y los profesionales del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) llegaron incluso a desplegar las mangueras como si el suceso fuese real. La intervención cogió por sorpresa a los vecinos y provocó que muchos se arremolinasen en la zona.
El simulacro fue organizado por los responsables del área de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Oviedo, que ya han hecho este tipo de actuaciones, también con la colaboración de la Policía Local, en otras dependencias municipales. La semana que viene le tocará el turno al Auditorio Príncipe Felipe.
