Los vecinos exigen que el enlace de la AS-II a La Corredoria se abra en ambos sentidos: "Si no es así no servirá de nada"

Si el antiguo enlace del barrio de La Corredoria con la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) se abre al tráfico en un único sentido, la opción que baraja el Gobierno regional, la medida no servirá para cubrir las necesidades del barrio. Al menos eso es lo que defienden los integrantes de la plataforma vecinal creada para pedir la apertura del vial, un colectivo que exige que el enlace se recupere en las dos direcciones para vehículos ligeros. «Ni siquiera han hecho un estudio que demuestre que no se pueda abrir en los dos sentidos, como estuvo durante muchos años hasta que se cerró», señala Emilio Pérez Muñiz, portavoz de la plataforma.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, volvió a insistir hace sólo unos días, durante la visita a las obras de ampliación de la glorieta de Luis Oliver, que la reapertura del enlñade de La Corredoria con la AS-II en los dos sentidos de la circulación «no es posible desde el punto de vista de la seguridad vial». Calvo sólo contempló la posibilidad de abrir el enlace en un único sentido. «Si lo que plantean los vecinos es un vial de entrada a La Corredoria con una adecuada geometría y justificando los beneficios que tiene esa medida para la movilidad de la ciudad, es viable», dijo el consejero.

La plataforma vecinal, sin embargo, no está de acuerdo con Calvo. «Si el problema es el entronque con la glorieta no está justificado. Hay margen de sobra en ambas márgenes para conseguir el ángulo de entrada y salida que sea necesario para la seguridad», señala Pérez.

Apoyo político

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo dio el pasado martes como resultado una "inusual" muestra de consenso al aprobar por unanimidad una moción de urgencia presentada por Vox para reclamar la reapertura del vial que conecta la AS-II con La Corredoria, cerrado desde hace seis años. Todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de recuperar este enlace, una vieja reivindicación vecinal que consideran clave para mejorar la movilidad en un barrio en constante crecimiento.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, anunció durante la sesión que el Ayuntamiento ya ha encargado un estudio de tráfico y movilidad que permitirá justificar la conveniencia o no de la reapertura. Según explicó, el encargo se produjo tras una conversación con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante el arranque de las obras de la rotonda de Luis Oliver. «Lo tendremos en pocos días», aseguró Cuesta, avanzando que, en función de sus conclusiones, se decidirán los pasos a seguir y las condiciones en que podría reabrirse el vial.