Danza folclórica y globoflexia en la tercera entrega del Mercadillo de La Corredoria
“Con estas actividades seguimos trabajando para consolidar el mercadillo de La Corredoria como una cita estable dentro de la vida comercial y social del barrio", aseguran desde el Ayuntamiento
Pelayo Méndez
Regresa el fin de semana y los vendedores calientan motores para montar sus puestos en la plaza del Conceyín. Los precedentes son muy positivos, incluso el sábado pasado la afluencia fue notable pese a la meteorología, y ahora el reto es intentar mantener el éxito obtenido hasta ahora.
El Ayuntamiento de Oviedo organiza una muestra de danza tradicional asturiana protagonizada por la Agrupación Folclórica La Inmaculada entre las 11.30 y las 14.30 horas. El objetivo es "seguir consolidando el Mercadillo de La Corredoria como un punto de encuentro para vecinos, comerciantes y familias, combinando la oferta de productos locales con propuestas culturales y de ocio".
Paralelamente a esta actividad pensada para el público adulto, los más pequeños podrán participar en un taller de globoflexia que tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas en la zona del mercadillo.
"Con estas actividades seguimos trabajando para consolidar el mercadillo de La Corredoria como una cita estable dentro de la vida comercial y social del barrio", aseguró la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González.
