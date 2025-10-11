Oviedo disfruta del mercado de La Corredoria: puestos llenos y buenas ventas en su tercera jornada

En el puesto de venta de pollos asados que tiene instalado Silvia Aranda en el mercado de los sábados de La Corredoria había este sábado una cola de al menos 30 metros a eso de la una de la tarde. Eva Jiménez y su hija Carmen Gabarri tenían en su tienda de calcetines tal ajetreo que no era fácil hacerse un hueco y Joselillo Hernández no paraba de vender menaje de cocina. «Hoy está esto otra vez a reventar, parece un avispero», explica Tomás García, un cliente del barrio.

EN IMÁGENES: Tercera jornada del nuevo mercado de La Corredoria /

El sábado amaneció soleado y eso provocó que muchos ovetenses –y también vecinos de otros concejos– se acercasen a La Corredoria para disfrutar de la tercera jornada del mercado del barrio, que ha llegado para quedarse después de mucho tiempo de espera por parte de los vecinos. «Esta es la demostración de que se necesitaba. Está lleno de gente y el ambiente del barrio es maravilloso, parece que estamos en fiestas», asegura Esther Manzano, que ayer llevaba un par de bolsas en la mano. «Me he comprado unas zapatillas para andar por casa y chorizos de jabalí. Lo bueno es que aquí hay variedad de puestos y hay de todo», afirma la mujer.

Difícil aparcar

Había tanta gente ayer en La Corredoria que no resultaba nada fácil encontrar un sitio para aparcar en todo el barrio. «Nosotros hemos venido en autobús porque somos de Lugones y nos resulta muy cómodo», explica Conchi Estudillo acompañada por su marido Manuel Martínez. Los comerciantes se fueron contentos al cierre del mercado. «Se está vendiendo bastante bien. Se nota que hace buen día y que es la novedad, esperemos que sea así todos los sábados», dice Joselillo Hernández, que es de La Corredoria.