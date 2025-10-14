El regalo "gigante" con el que los alumnos de La Corredoria aprenderán divirtiéndose

El Colegio Público La Corredoria cuenta desde hace unos días con su propio ajedrez gigante. El pasado viernes tuvo lugar el acto oficial de entrega de este nuevo recurso educativo y lúdico, al que asistió la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, quien quiso acompañar a la comunidad educativa en esta iniciativa que une deporte, aprendizaje y diversión.

Gracias a la colaboración de Talleres Llaneza y al impulso de la Fundación RMD, el centro dispone ahora de un gran tablero y piezas de ajedrez de gran tamaño que permitirán a los escolares disfrutar de este juego milenario de una manera diferente. La Fundación RMD, que promueve el ajedrez entre los más pequeños como herramienta educativa, ha apadrinado el proyecto dentro de su programa de fomento del deporte base.

Durante el acto, alumnado y profesorado pudieron estrenar el nuevo tablero instalado en el patio del colegio, donde ya se preparan actividades para integrar el ajedrez gigante en las clases y en el tiempo de recreo. “El ajedrez no solo es un deporte apasionante, también es una excelente herramienta para desarrollar la concentración, la estrategia y el pensamiento lógico”, destacó Méndez, que felicitó al colegio por su implicación en la promoción de valores educativos a través del deporte.

Desde el CP La Corredoria mostraron su satisfacción por contar con este nuevo recurso que, además de fomentar el trabajo en equipo y el respeto, servirá para acercar el ajedrez a todo el alumnado de una forma dinámica y participativa.

Con esta iniciativa, el centro ovetense se suma a la creciente red de colegios asturianos que apuestan por el ajedrez como parte de su proyecto educativo, impulsando el aprendizaje a través del juego.