La Corredoria exige la reordenación del tráfico para evitar los "interminables rodeos" por el barrio

El concejal de Seguridad Ciudadana aseguró en enero de este año que el área de Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo ya estaba realizando los estudios técnicos para reordenar el tráfico en La Corredoria y evitar así los rodeos a los que se enfrentan los conductores cada vez que quieren entrar o salir del barrio, una demanda que los vecinos llevan reclamando desde hace años. El popular José Ramón Prado dijo entonces que el Consistorio haría todo lo que estuviese en sus manos "para ponérselo todo más fácil a los vecinos siempre que sea seguro y esté dentro de la normativa", pero esos cambios aún no se han ejecutado y los habitantes del barrio exigen que se lleven a efecto cuanto antes.

Bien es verdad que José Ramón Prado ligó los cambios a la posible apertura del antiguo enlace del barrio a la AS-II, otra reivindicación vecinal que sigue en el aire mientras el Ayuntamiento y el Principado no son capaces de ponerse de acuerdo y que, según los vecinos, también serviría para evitar las aglomeraciones que se forman en algunos puntos del barrio como la glorieta de la zona de Aguamiera o Cuatro Caños. "No podemos estar esperando a que se solucione lo del enlace para mejorar la circulación en el barrio porque al final tenemos dos problemas en vez de uno. Ahora los rodeos son interminables", explica Pablo Fernández Cabañas, que es el secretario de la asociación vecinal San Juan.

Los cambios

Una de las medidas que exigen los vecinos es mejorar el recorrido que hay desde la zona de la plaza del Conceyín y todo su entorno hasta la glorieta de Cuatro Caños, uno de los puntos neurálgicos del barrio. El camino más corto para los conductores es la calle Los Campos, que desemboca a escasos cincuenta metros de Cuatro Caños, pero actualmente no se puede girar hacia la rotonda y las señales obligan a doblar a la izquierda al incorporarse a la calle El Cortijo, que es de un único sentido en dirección contraria a la citada glorieta.

La solución pasa por permitir ese giro hacia la derecha al final de la calle Los Campos –haciendo de doble sentido esos cincuenta metros de la calle El Cortijo– para que los conductores puedan incorporarse directamente a la rotonda de los Cuatro Caños y poder salir del barrio en dirección a Oviedo o a Lugones. Según está ahora mismo la disposición del tráfico, los vehículos que vienen de la zona de la plaza del Conceyín, más de la mitad del barrio, tienen que utilizar calles como Daniel Moyano o Maestro Don Marciano para incorporarse a la calle Aguamiera y llegar a la rotonda que da salida a la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II).