¿Cuánto costará la obra del vivero de La Corredoria? Las obras serán millonarias para acoger la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo

Las obras para transformar 580 de los 3.243,98 metros cuadrados del vivarium de empresas de La Corredoria están a punto de empezar. La mesa de contratación ha confiado en la empresa Valtria Engineering para realizar estos trabajos que ascenderán a 1,1 millones de euros que se prolongarán durante medio años permitiendo a mediados del año que viene abrir estas instalaciones, que obtuvieron una financiación de 1,2 millones de euros del programa plurirregional de fondos FEDER gestionados por la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde).

El Ayuntamiento es el propietario de este edificio que se ha convertido en un referente de investigación. Gracias al acuerdo de colaboración firmado en julio entre el Alcalde, Alfredo Canteli, y el director de la Agencia Sekuens, David González, será el Principado quien se haga cargo de la parte del edificio para el desarrollo de una incubadora de alta tecnología especializada en ciencias de la vida y en la que se atraerá a una quincena de empresas, se apoyará a otras 35 compañías y se calcula el desarrollo de actuaciones de dinamización en 200 sociedades. Además, se prevé la generación de 115 puestos de trabajo: 50 directos y 65 indirectos.

Las nuevas instalaciones

La nueva infraestructura contará con dos laboratorios destinados a las empresas y estarán equipados con sendas salas blancas modulares y almacenes; una sala de cultivos celulares de uso común, que se equipará con autoclaves, ultracongeladores, cabinas de flujo laminar o sistemas de aspiración, así como un local destinado al centro de hibridación de ingeniería y un espacio coworking. Para ello, será necesario realizar obras que se dividirán en dos fases.

En la primera se creará el espacio coworking de unos 50 metros cuadrados en el lateral oeste del actual laboratorio once. La segunda, para adecuar el resto de espacios. Los almacenes, desde el número uno hasta el ocho junto a un pasillo, se convertirán en una sala de escalado a producción y en una sala de cultivos celulares dotada de acceso al vestuario. Además, habrá en la planta baja dos laboratorios y ambas salas blancas.

Mejoras en el edificio

En esta intervención, al mismo tiempo, se renovarán los sistemas de aislamiento. El edificio entró en funcionamiento en el año 2011 y la tecnología en estos catorce años ha cambiado. "La normativa respecto a los requisitos de eficiencia energética ha evolucionado notablemente. Por ello, debido a la antigüedad de los equipos existentes, su obsolescencia y las carencias de la instalación ejecutada, se considera necesario efectuar una actuación integral sobre las instalaciones de las zonas a reformar y no es posible aprovechar partes de la instalación de climatización, ventilación o iluminación (grandes instalaciones consumidoras)".

El objetivo, prosiguen los pliegos de contratación, es obtener una profunda mejora en las condiciones térmicas, acústicas y lumínicas de los espacios de actuación.