¿Quieres aprender a hablar en público? Cursos gratuitos de oratoria en La Corredoria

Hablar en público puede representar un reto personal para muchos, Toastmasters Oviedo organiza una serie de sesiones en el centro social "El Cortijo" de La Corredoria para ayudar a los usuarios a combatir este miedo. Esta asociación educativa sin ánimo de lucro celebra el próximo jueves 16 de octubre a las 19.30 su segundo evento en el barrio ovetense, después de que la clase "demo" fuese "todo un éxito".

Las clases son abiertas a todo el mundo y gratuitas, no hay un límite de plazas establecido. Aquellas personas interesadas en asistir pueden apuntarse en el enlace de MeetUp, plataforma en línea que sirve para organizar eventos presenciales, que la organización comparte en sus redes sociales o enviando un correo a la dirección que aparece en su página web.

Las sesiones se celebrarán cada dos semanas en el centro social "El Cortijo". El objetivo de estas es mejorar las habilidades de comunicación pública, oratoria y liderazgo de los asistentes. En ellas se realizan diferentes actividades, desde la pronunciación de discursos de cierta duración que los alumnos traen preparados de sus casas, hasta tareas cuyo único objetivo es perfeccionar la reacción en situaciones que requieren una respuesta inmediata.