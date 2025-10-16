El Mercado de La Corredoria volverá a ser una fiesta este sábado: la música y los talleres artesanos, nuevos reclamos
El artesano Álvaro Fernández mostrará en vivo cómo se elabora un cesto de mimbre
El Mercadillo de La Corredoria volverá a ser este sábado un punto de encuentro para vecinos y visitantes con una jornada repleta de actividades culturales y artesanas. Desde las 10.00 hasta las 15.00 horas, la plaza del Conceyín acogerá actuaciones en directo y talleres gratuitos, en una nueva cita con la que el Ayuntamiento busca dar vida al barrio y apoyar al comercio local.
Entre las propuestas más destacadas figura la actuación del grupo de baile Filandón, que pondrá ritmo y color a la mañana con su espectáculo tradicional entre las 11.30 y las 14.30 horas. Además, habrá dos talleres demostrativos centrados en oficios con raíces locales.
Por un lado, el artesano Álvaro Fernández mostrará en vivo cómo se elabora un cesto de mimbre mediante técnicas tradicionales, mientras que el taller “Druidessa” permitirá ver el proceso de talla de madera, conocer sus herramientas y descubrir piezas únicas realizadas a mano.
“Queremos que el mercado sea mucho más que un punto de compra: un espacio vivo y participativo”, destacó la concejala Leticia González, satisfecha con la buena acogida que está teniendo esta iniciativa vecinal.
