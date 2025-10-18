La Corredoria quiere ser un barrio más activo y combatirá el sedentarismo con este curioso proyecto

La mejora de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo en la población infantil y adolescente son los objetivos del proyecto "Activo mi salud", que se está empezando a poner en marcha en La Corredoria (Oviedo). Lo impulsa el centro de salud de la zona y es, resaltan sus promotores, "del barrio, para el barrio y con el barrio".

El plan pretende "crear entre todos un mapa de recursos y actividades que favorezcan el movimiento, el juego activo y el deporte", afirma Mercedes Sarmiento, pediatra del centro de salud de La Corredoria e investigadora principal. Para ello, las quince personas que desarrollarán la iniciativa, muchas de ellas integradas en un grupo de investigación sobre obesidad infantil en el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias), buscarán la colaboración de diferentes colectivos de barrio, como asociaciones, colegios, Ampas y familias, con el fin de identificar aquellos recursos y actividades que fomenten la actividad física existentes en La Corredoria.

Una senda en La Corredoria / Fernando Rodríguez

Porque "no solo es un proyecto de sanidad y estarán involucrados más colectivos, como el profesorado", explica. También se diseñarán y se llevarán a cabo actividades para que los niños y adolescentes "participen y opinen" sobre las instalaciones que utilizan y la actividad física que realizan. Toda esa información se volcará "en el mapa ‘Localiza Salud’, del Ministerio de Sanidad, y estará disponible para que todos los vecinos que lo deseen puedan consultarla". En el proyecto "Activo mi salud" habrá una última fase, que se centrará en la difusión de los resultados y, además, en animar "a toda la comunidad a utilizar los recursos", indican los impulsores de la iniciativa.

Para completar el trabajo, destacan, "la participación de toda la comunidad es esencial". "Cuantos más agentes colaboremos, más completos y útiles serán los resultados y mayor será el impacto en la salud de todos los niños", añaden.

Este proyecto se pone en marcha al constatar que, en la sociedad actual, cada vez "hay más sedentarismo y exceso de peso en la población infantil y adolescente", manifiestan sus promotores. El uso creciente de las pantallas y del ocio electrónico "ocupa gran parte del tiempo libre y desplaza a la actividad física".

La Bolera / Fernando Rodríguez

La Corredoria "ya tiene recursos valiosos, pero necesitamos visibilizarlos, usarlos más y, si hace falta, mejorarlos o crear otros nuevos", sostienen, en referencia al análisis detenido que realizarán sobre las instalaciones deportivas, parques o rutas en pie o en bici existentes en el barrio. Los sanitarios, indica Mercedes Sarmiento, "tenemos que conocer estos recursos y prescribir actividad física".

El proyecto ya arrancó, señala la doctora Sarmiento. Y añade: "Si funciona, se podría replicar más adelante en otras zonas de Oviedo y de Asturias". La Corredoria es el cuarto barrio más poblado de la región, con 20.300 vecinos censados. De ellos, más de la quinta parte de su población (4.368 vecinos) tiene menos de 19 años.

El campo de fútbol Manuel Díaz Vega / Fernando Rodríguez

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la gerencia del área sanitaria IV –con cabecera en Oviedo– y también de la coordinadora de atención educativa de la zona, de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, del equipo de Atención Primaria de La Corredoria y del grupo de investigación "Abordaje integral del exceso de peso infantil" del ISPA. Además, cuenta con el apoyo institucional de la Dirección General de Salud Pública y de la Concejalía de Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo.

Para desarrollar las actividades y la difusión de los resultados, el grupo de trabajo ha solicitado financiación en una convocatoria para investigación en Atención Sanitaria del ISPA.