Así será la gran fiesta de Halloween de la zona de La Corredoria que más crece
Un multitudinario "Truco o trato" y una chocolatada con DJ en un centro educativo del barrio centrará la fiesta, salvada gracias a un llamamiento para buscar voluntarios del que se hizo eco LA NUEVA ESPAÑA
La gran cita de Halloween en Prado de La Vega, una de las zonas de mayor crecimiento de La Corredoria, finalmente se celebrará. Tras unas semanas de incertidumbre por la falta de manos para la organización, la respuesta vecinal al llamamiento lanzado por la Asociación de Vecinos y recogido por LA NUEVA ESPAÑA ha permitido salvar una de las tradiciones más esperadas del barrio.
La programación arrancará a las 16.30 horas con la actividad de “Truco o trato”, en la que los niños recorrerán numerosos portales y establecimientos de la zona hasta las 18.00 horas, llenando de ambiente y disfraces las calles del barrio. A continuación, la fiesta se trasladará al colegio público Carmen Ruiz-Tilve, donde habrá chocolatada y animación con DJ hasta las 21.00 horas.
“Estamos muy contentos porque ya llevamos más de 200 vales vendidos y todavía esperamos vender muchos más”, señala Amalia Durán, directiva de la Asociación de Vecinos de Prado de La Vega. La entidad confiesa que su intención inicial era celebrar el evento en el nuevo polideportivo del IES Margarita Salas, pero finalmente no fue posible. “Nos dijeron que todavía están organizando el centro y es muy pronto para acoger un evento así”, explica Durán sobre el equipamiento, inaugurado el pasado septiembre.
La fiesta de Halloween de Prado de La Vega se ha consolidado en los últimos años como una de las más multitudinarias de La Corredoria, con una gran implicación de las familias y un ambiente que mezcla diversión, participación y espíritu comunitario. Este año, además, la cita tendrá un sabor especial: el de haber sido rescatada gracias a la colaboración vecinal.
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”