Así será la gran fiesta de Halloween de la zona de La Corredoria que más crece

Un multitudinario "Truco o trato" y una chocolatada con DJ en un centro educativo del barrio centrará la fiesta, salvada gracias a un llamamiento para buscar voluntarios del que se hizo eco LA NUEVA ESPAÑA

El Halloween de Prado de la Vega del año pasado.

El Halloween de Prado de la Vega del año pasado. / Fernando Rodríguez

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La gran cita de Halloween en Prado de La Vega, una de las zonas de mayor crecimiento de La Corredoria, finalmente se celebrará. Tras unas semanas de incertidumbre por la falta de manos para la organización, la respuesta vecinal al llamamiento lanzado por la Asociación de Vecinos y recogido por LA NUEVA ESPAÑA ha permitido salvar una de las tradiciones más esperadas del barrio.

La programación arrancará a las 16.30 horas con la actividad de “Truco o trato”, en la que los niños recorrerán numerosos portales y establecimientos de la zona hasta las 18.00 horas, llenando de ambiente y disfraces las calles del barrio. A continuación, la fiesta se trasladará al colegio público Carmen Ruiz-Tilve, donde habrá chocolatada y animación con DJ hasta las 21.00 horas.

“Estamos muy contentos porque ya llevamos más de 200 vales vendidos y todavía esperamos vender muchos más”, señala Amalia Durán, directiva de la Asociación de Vecinos de Prado de La Vega. La entidad confiesa que su intención inicial era celebrar el evento en el nuevo polideportivo del IES Margarita Salas, pero finalmente no fue posible. “Nos dijeron que todavía están organizando el centro y es muy pronto para acoger un evento así”, explica Durán sobre el equipamiento, inaugurado el pasado septiembre.

La fiesta de Halloween de Prado de La Vega se ha consolidado en los últimos años como una de las más multitudinarias de La Corredoria, con una gran implicación de las familias y un ambiente que mezcla diversión, participación y espíritu comunitario. Este año, además, la cita tendrá un sabor especial: el de haber sido rescatada gracias a la colaboración vecinal.

