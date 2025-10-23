El Consistorio se pone del lado de los vecinos y quiere que el enlace de La Corredoria a la AS-II sea de doble sentido

El Ayuntamiento está del lado de los vecinos de La Corredoria. El equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli es partidario de que el antiguo enlace entre el barrio y la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) vuelva a abrirse al tráfico en los dos sentidos de la circulación, una reivindicación de la plataforma creada para exigir la reapertura del vial. Eso sí, el Consistorio defenderá esta alternativa –contraria a la del Principado, que sólo contempla abrir el enlace en un único sentido– si los informes técnicos lo avalan.

En este sentido, el Ayuntamiento mantendrá la prudencia hasta tener en sus manos el estudio de tráfico y movilidad que ya ha encargado el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, un informe técnico que permitirá saber si la reapertura del enlace es viable y las condiciones en las que puede realizarse. El estudio que ha solicitado Nacho Cuesta da respuesta a las exigencias del Principado, que le pidió al Consistorio que entregase esos informes antes de tomar ninguna decisión sobre el vial que une la rotonda de Cuyences con la calle Francisco Pintado Fé. «Nosotros apoyamos las peticiones vecinales y queremos que sus demandas se vean satisfechas, aunque los estudios técnicos serán determinantes. No se pueden tomar decisiones si no están avaladas», explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

La reivindicación vecinal

Los vecinos de La Corredoria están convencidos de que abrir de nuevo el ramal es totalmente seguro y de que hacerlo serviría para «absorber» el cuarenta por ciento del tráfico del barrio, para acabar con rodeos innecesarios y para evitar los atascos que se producen cada vez con más frecuencia camino al hospital, en la zona de Cuatro Caños y en otros puntos de La Corredoria. De hecho, todos los vehículos que acceden al barrio desde la AS-II se juntan ahora en la glorieta en la que confluyen las calles Corredoria Alta, Estrecha y Aguamiera, un «punto negro» para los vecinos y la única entrada al barrio desde la autovía. «Esa glorieta es uno de los accesos al hospital y siempre es importante que no se produzcan aglomeraciones», dice José Ramón Prado. La plataforma vecinal sostiene además que la reapertura del viejo enlace supondría una inversión mínima para las administraciones.

La plataforma vecinal exige que el enlace se abra en ambos sentidos para vehículos ligeros. El viejo acceso a la AS-II conecta con la glorieta de la calle Francisco Pintado Fe. En esa zona están ubicados en IES, la estación de tren y el Instituto Nacional del Carbón. Este enlace fue cerrado en 2019, cuando se puso en funcionamiento el de Aguamiera. Defiende el colectivo vecinal que este paso tiene «dimensiones suficientes para que se crucen dos coches sin problemas».