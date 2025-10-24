Los hosteleros asiáticos con más historia de La Corredoria siguen haciendo crecer su marca

Xiaosheng Ma y Wei Li Zhang son una pareja asiática que llegó a Oviedo hace veinte años. En plena crisis, se atrevieron a abrir un local que combinaba la comida china y la asturiana en La Corredoria, sin saber que, quince años después, seguirían viendo crecer su negocio con la ayuda de sus tres hijas. El pasado mes de marzo, abrieron su segundo local cerca del Campus Universitario del Milán, regentado por su hija Andrea Ma, que reconoce que están "muy contentos" con la acogida.

No querían duplicar el nombre de su mítico "Qué Ye Ho!" de La Corredoria y decidieron tomarse una licencia con el "naming" de su nuevo local. El objetivo era mantener la esencia, pero diferenciarse del original. Acabaron optando por llamarlo "Qué Ye Oh!". "Sabemos que no es correcto, es una forma de utilizar la palabra que a mucha gente no le gusta, pero nos parecía lo mejor", reconoció Ma, explicando que esta idea ya es una anécdota entre la clientela.

Andrea antes estaba en la cocina del bar de sus padres, pero le tocó dar un paso al frente y se encarga de todo lo que ocurre en el "Qué Ye Oh!". "Aquí nos centramos más en los platos de la comida asiática; la esencia tradicional sigue presente en el otro local", reconoció Ma, haciendo una pequeña comparación de la propuesta de ambos establecimientos. Destacó que los platos más demandados son todas las elaboraciones de tallarines y el pollo estilo "Hong-Kong".

Esta diversificación atrajo a nuevos clientes y facilitó el itinerario a otros muchos que acostumbraban a parar en La Corredoria, porque, como la propia Andrea apunta, "les queda cerca de casa". No obstante, siguen ganando clientela y muchos amantes de la comida asiática se acercan por allí a probar su propuesta.

Un episodio que provocó un "boom" en el antiguo local

En La Corredoria todo sigue igual. "Ma" y "Wili", apodos con los que se conoce al matrimonio en el barrio, atienden a sus clientes "de toda la vida" detrás de la clásica barra de madera que recibe a los visitantes nada más traspasar la puerta. Mantiene la estética de "chigre" tradicional y conserva esa cocina fusión que le hizo ganar mucha fama poco después de su apertura.

Hace unos meses, el "tiktoker" July, muy conocido en redes por sus críticas gastronómicas en locales de Asturias, se pasó por el "Qué Ye Ho!" original. El "influencer" avilesino habló muy bien de la comida que sirve "Wili" y no tardó en hacer efecto. "Notamos un crecimiento de clientela después de su visita; no pensamos que podía generar ese efecto", señaló Ma. "Sinceramente, nos dimos cuenta porque todo el mundo pedía los mismos platos que había pedido él", concluyó.