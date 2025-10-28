La Corredoria alerta sobre el aumento de carreras ilegales en el barrio: "Un día va a pasar algo muy gordo"

La preocupación crece entre los vecinos de La Corredoria, el barrio más poblado de Oviedo, donde las carreras ilegales de coches se han convertido en un problema recurrente durante las noches de fin de semana. Los residentes denuncian que varios conductores aprovechan las calles más anchas de la zona para “pisar el acelerador sin control”, realizando maniobras peligrosas que ponen en riesgo tanto su seguridad como la de los peatones.

“Utilizan las calles más anchas del barrio para acelerar, hacer derrapes y generar un ruido constante. El fin de semana pasado la situación se agravó, con más vehículos y maniobras peligrosas. Tememos que un día ocurra una desgracia”, advierte Mayte Orozco, presidenta de la Asociación de Vecinos San Juan y alcaldesa de barrio. Según relata, las quejas vecinales se repiten desde hace tiempo sin que se haya logrado una solución definitiva: “Cuando baja la policía ya no hay nada. Pedimos que controlen un poco más, porque lo peor es que un día va a pasar algo muy gordo”.

Ante esta nueva oleada de denuncias, la Policía Local de Oviedo ha anunciado que reforzará la vigilancia nocturna en la zona, con vehículos camuflados y controles de radar móvil. “Vamos a intensificar los controles que ya venimos haciendo. El hecho de que no se nos vea no quiere decir que no estemos”, asegura el concejal de Seguridad, José Ramón Prado, quien recuerda que en las últimas semanas ya se han tramitado más de 200 denuncias por exceso de velocidad en La Corredoria. El edil anima además a los vecinos a llamar al 092 cuando detecten estas prácticas.

Desde la Asociación de Vecinos insisten en que no es la primera vez que se advierte del problema y reclaman una actuación más continuada en el tiempo. “No queremos lamentar una tragedia —afirman—. Pedimos controles regulares y una presencia policial visible que disuada a quienes ponen en peligro a todo el barrio”.

El Ayuntamiento de Oviedo ha manifestado su compromiso con los vecinos y ha asegurado que se actuará “con firmeza” para devolver la tranquilidad y la seguridad a las calles de La Corredoria, un barrio que, con más de 20.000 habitantes, sigue creciendo y reclama medidas que garanticen el bienestar de sus residentes.