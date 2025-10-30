La Asociación de Mayores de La Corredoria crece exponencialmente y reclama un local propio para "no depender de nadie"

Teresa, Carmen y Belia se pusieron a la cabeza de la Asociación de Mayores de La Corredoria después de la pandemia. Reconocen que en aquel momento se "embarcaron" en esta aventura porque la agrupación pasaba por un momento complicado, rozando la desaparición, y ahora están muy contentas por la evolución obtenida. "Empezamos como voluntarias junto a un señor mayor; ese hombre falleció poco después de asumir el cargo y afrontamos el reto sin tener pajolera idea. Pero nunca nos faltó la voluntad de trabajo", explicó Belia García, vicepresidente, echando la vista atrás.

La asociación se fundó en 1995 y tuvo épocas muy buenas. Cuando asumieron el mando, tuvieron que hacer un cribado de socios antiguos pospandemia. Comentan que "algunos habían fallecido, otros estaban en residencias y hubo bastantes que habían perdido el interés por participar". En resumidas cuentas, se quedaron con unos 120. No obstante, en la actualidad cuentan con más de 160 y apuntan que el crecimiento va "poco a poco", como una especie de goteo.

A nivel asociativo, el grupo organiza tres actividades semanales: Tai Chi, que se imparte dos días a la semana; Pilates, también otros dos días; y Risoterapia, que se ofrece un único día. Siempre trabajan de lunes a viernes, porque los fines de semana es más complicado que la gente se anime. "Los sábados todavía hay gente, pero los domingos hay muchos a los que les vienen a visitar los hijos o que aprovechan para pasar tiempo con los nietos", remarcó la secretaria de la organización, Teresa Blanco.

Las excursiones son el gran atractivo de la oferta de la asociación. Este año han realizado unas siete u ocho salidas, aproximadamente, una cada mes y medio. El último viaje fue el pasado sábado a la Cueva del Soplao, en Cantabria, pero también visitaron lugares como Cangas de Onís, Cangas del Narcea o la Feria Internacional de Muestras de Gijón. La organización de estos viajes corre a cuenta de la propia agrupación, que se encarga de buscar y planificar las actividades.

En este tipo de actividades, la respuesta de la gente, aunque no siempre es total, ha sido "muy positiva". Reconocen que es complicado porque son mucha gente y "no se puede dar por el gusto a todo el mundo". Siempre hay tiranteces con los itinerarios y las fechas en las que se realizan. Coinciden en que deben empezar a promover más salidas de "carácter cultural" y recuerdan que deben convivir con la programación del resto de agrupaciones que hay en el barrio sin solaparse.

Peticiones para la asociación y para el barrio

"Tener un hogar del jubilado en La Corredoria sería una maravilla; vivimos supeditados a las salas que nos conceda el Ayuntamiento y a la constante aprobación de todas las actividades. Simplemente queremos tener un espacio en el que podamos gobernar y tener autodeterminación", apuntó Carmen Rivera, presidente de la entidad.

Tienen la esperanza de que con el futuro proyecto del centro social integrado en la fallida plaza de abastos consigan esta histórica petición que llevan persiguiendo desde que se pusieron al mando de la Asociación de Mayores de La Corredoria. Aunque, de momento, desde el Ayuntamiento nadie se sentó a hablar con ellas y siguen esperando un movimiento del equipo de gobierno que sirva como primer acercamiento de posturas.

A mayores, pensando en toda la vecindad, señalan que es "inconcebible" que en el barrio más poblado de Oviedo no haya ningún centro de día para la gente mayor. También destacan la falta de servicios básicos y comparan con las posibilidades que ofrece Lugones. "En La Corredoria toda la vida se centraron en construir viviendas, pero los servicios no evolucionaron de la mano del crecimiento poblacional", concluyó Belia García, que vive en esta zona desde que solo había tres mil habitantes.