El mercadillo de La Corredoria se viste este sábado de Halloween para animar las compras
Las actividades se celebran a partir de las 11.00 horas en la plaza del Conceyín
El Mercadillo de La Corredoria celebra este sábado una jornada especial con motivo de Halloween. El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, que dirige Leticia González, ha organizado una actividad infantil de tatuajes con purpurina con temática de Halloween, que se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas en la plaza del Conceyín, donde tiene lugar el mercado.
La propuesta, dirigida especialmente al público infantil, pretende fomentar la participación de las familias y dinamizar el mercadillo, consolidándolo como un espacio de encuentro vecinal y apoyo al comercio de proximidad. “Seguimos apostando por actividades que atraigan público y den vida al Mercadillo de La Corredoria, convirtiéndolo en un punto de encuentro vecinal y un escaparate para el comercio local”, destacó la concejala Leticia González.
La iniciativa forma parte del programa municipal de actividades de dinamización que se viene desarrollando en el mercadillo, con nuevas propuestas previstas también para los próximos fines de semana. El sábado 8 de noviembre se celebrará una segunda jornada de Halloween, con un taller creativo “Decora tu Halloween” (de 10.30 a 12.00 horas), un photocall temático “El Mercado Encantado” (de 12.00 a 13.30 horas) y una animación final con reparto de obsequios.
Con estas actividades, el Ayuntamiento pretende seguir impulsando un espacio que combina el comercio tradicional, la vida de barrio y el ambiente festivo, reforzando su papel como punto de encuentro en La Corredoria.
