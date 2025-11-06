La cantera y los valores seña de identidad en el Club Deportivo Rítmica La Corredoria

El Club Deportivo Rítmica La Corredoria vive un momento muy dulce. Olga López de Zubiria, su actual presidenta, se puso al mando en 2019, justo antes de la pandemia, y destaca el interés creciente de las nuevas generaciones por esta disciplina. "A nivel competitivo no podemos pedir mucho más, es increíble. Estamos en la máxima categoría a nivel nacional, en las próximas semanas vamos a ir al campeonato de España de conjuntos y, además, tenemos una cantera plagada de grandes promesas", destacó.

Pese al éxito cosechado en las competiciones, no quieren que se les encasille solamente como un club deportivo. Desean ser vistos como "un proyecto de formación de personas mediante la práctica de la gimnasia rítmica". Cuentan con un equipo compuesto por ocho entrenadores para instruir a sus más de 150 aprendices. "Queremos que las familias sepan que vienen a divertirse y a pasarlo bien, pero no deben olvidarse que aquí todo gira en torno al deporte", remarcó Ana Isabel Corte, entrenadora que lleva trabajando en la entidad ovetense desde 2010.

Todas las temporadas, durante el mes de septiembre, realizan jornadas de puertas abiertas para que los jóvenes prueben a practicar el deporte y vean como funcionan las clases que imparten. Aunque creen que la gimnasia rítmica siempre generó curiosidad y tuvo una buena cantidad de personas que querían empezar a practicarla, creen que "cada vez se ve más gente interesada" y afirman que están viviendo una época de "auge".

Instalaciones y premios Nike

Los entrenamientos del Club Deportivo Rítmica La Corredoria se llevan a cabo en el "Corredoria Arena" y todas las semanas tienen que compartir espacio con otras entidades que utilizan las instalaciones del Ayuntamiento de Oviedo. "Hemos crecido bastante y se nos empieza a quedar pequeño trabajar en un tercio de la pista", dijo Corte. Los grupos de competición llegan a entrenar más de tres horas diarias y, consciente de las dificultades que tienen todos los equipos ovetenses con este tema, la presidenta afirma que "no nos podemos quejar mucho". Aunque tiene claro que "si pretendemos seguir creciendo, necesitamos más".

La entidad fue premiada por los premios "Nike" el año pasado. El premio metálico se destinó a la mejora del material deportivo, concretamente, al tapiz sobre el que realizan todos sus entrenamientos. "Es un elemento muy demandado por nosotras y fue de gran ayuda para afrontar los costes que supone", apuntó López de Zubiria.

El club quiere seguir profesionalizándose lo máximo posible y acoge a muchas personas de distintos puntos del Principado. "Necesitamos una sede desde la que poder realizar todas las gestiones. El año pasado lo solicitamos, pero se nos denegó. Seguiremos intentándolo", concluyó la presidenta, mirando al futuro con ambición.