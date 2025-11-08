Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días

Oviedo contará el año que viene con una bioincubadora de alta tecnología especializada en ciencias de la vida y en la que se atraerá a una quincena de empresas, se apoyará a otras 35 compañías y se calcula el desarrollo de actuaciones de dinamización en 200 sociedades. Además, se prevé la generación de 115 puestos de trabajo: 50 directos y 65 indirectos.

La base de este proyecto será el vivero de empresas de La Corredoria y la Agencia Sekuens, dirigida por David González, transformará 580 de los 3.243,98 metros del edificio propiedad del Ayuntamiento para albergar estas instalaciones. Los trabajos ascenderán a 1,1 millones de euros y los ejecutará la empresa Valtria Engineering después del visto bueno dado por la mesa de contratación. Ahora, se continúa tramitando el expediente para proceder a la formalización del acuerdo que dará paso a la realización de laboratorios, salas de cultivos y zonas de reuniones.

En concreto, la nueva infraestructura contará con dos salas blancas modulares y almacenes; una sala de cultivos celulares de uso común, que se equipará con autoclaves, ultracongeladores, cabinas de flujo laminar o sistemas de aspiración, así como un local destinado al centro de hibridación de ingeniería y un espacio coworking. Para ello, será necesario realizar obras que se dividirán en dos fases. En la primera se creará el espacio coworking de unos 50 metros cuadrados en el lateral oeste del actual laboratorio once. La segunda, para adecuar el resto de espacios. Los almacenes, desde el número uno hasta el ocho junto a un pasillo, se convertirán en una sala de escalado y en una sala de cultivos celulares dotada de acceso al vestuario. Además, habrá en la planta baja dos laboratorios y ambas salas blancas.

En esta intervención, al mismo tiempo, se renovarán los sistemas de aislamiento. El edificio entró en funcionamiento en el año 2011 y la tecnología en estos catorce años ha cambiado. «La normativa respecto a los requisitos de eficiencia energética ha evolucionado notablemente. Por ello, debido a la antigüedad de los equipos existentes, su obsolescencia y las carencias de la instalación ejecutada, se considera necesario efectuar una actuación integral sobre las instalaciones de las zonas a reformar y no es posible aprovechar partes de la instalación de climatización, ventilación o iluminación (grandes instalaciones consumidoras)», según consta en el proyecto de estas obras que darán paso a esta bioincubadora, que obtuvo una financiación de 1,2 millones de euros del programa plurirregional de fondos FEDER.