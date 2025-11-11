IU valora positivamente que la Comisión de Peticiones y Derechos de la Junta General atienda a los vecinos de La Corredoria

La concejala de IU–Convocatoria, Cristina Pontón, comunicó su satisfacción por el acercamiento de la Comisión de Peticiones y Derechos de la Junta General a los vecinos de La Corredoria. El organismo regional escuchará las demandas que deseen expresar los habitantes del barrio más popular de Oviedo sobre la apertura de un enlace de la AS-II con el distrito. "Nos alegramos de que las instituciones empiecen a escuchar, es una petición que hemos defendido desde el principio", señaló la edil.

El grupo considera que la comparecencia entre ambas partes puede dar lugar a un "informe respecto a las posibilidades reales de la apertura del ramal de la AS-II" y aprovecharon para recordar que una de las competencias de los diputados es "elevar las reivindicaciones vecinales a las instituciones". Remarcaron que esperan que el encuentro "sea útil para avanzar hacia una ciudad más conectada, segura y participativa".

"No existe ningún impedimento técnico para reabrir esa comunicación en condiciones de seguridad vial, y con ello pensamos que se da respuesta a una demanda ciudadana muy popular que mejoraría la movilidad y el día a día de muchas y muchos ovetenses", apuntó Pontón, haciendo una breve valoración de las posibilidades de abrir un enlace de la AS-II con el barrio.

Por otra parte, para IU no pasaron inadvertidas las abstenciones del grupo socialista y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Denuncian que es "una postura que no contribuye a impulsar una reivindicación vecinal ampliamente respaldada en el barrio y en toda la ciudad".