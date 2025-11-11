Los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto visitarán el colegio Poeta Ángel González de La Corredoria

Los alumnos de quinto y sexto de primaria del colegio Poeta Ángel González de La Corredoria recibirán la visita de varios miembros de la estructura del Alimerka Oviedo Baloncesto. Esta visita forma parte de la programación del proyecto "Activo mi salud", que lucha contra el sedentarismo en la población infantil del barrio. "Los niños están entusiasmados, llevan esperando que llegue el día desde la primera vez que les comentamos la idea", comentó Nieves Riera, coordinadora de Salud en el centro.

Se llevarán a cabo dos visitas a lo largo del curso. La primera, en la que participarán los alumnos de quinto, tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre a las 12.30 horas y se espera que la segunda, destinada a los alumnos de sexto, se realice a lo largo del segundo trimestre. En cada uno de estos encuentros participarán dos jugadores del primer equipo, el jefe de pista del club y un profesional especializado en hábitos saludables.

Los miembros del Alimerka Oviedo Baloncesto que se acerquen a las instalaciones del colegio Poeta Ángel González empezarán dando una charla al alumnado sobre la importancia de los hábitos saludables y el deporte. Luego, los niños tendrán la oportunidad de hacerles preguntas a todos ellos que, como confiesan los organizadores, prepararán con anterioridad en las tutorías. Todo terminará con un partidillo en el patio en el que los chavales podrán compartir pista con algunos de sus ídolos.

El proyecto y otras iniciativas de cara al futuro

El proyecto "Activo mi salud" busca implicar a toda la comunidad en la promoción de la actividad física y la vida saludable. No se limita al ámbito sanitario, sino que incluye la colaboración de diferentes colectivos, como el profesorado y las familias. Además de elaborar un mapa con los recursos y actividades que fomentan el movimiento en el barrio, se desarrollarán acciones para que niños y adolescentes participen activamente, aportando sus opiniones sobre las instalaciones y las actividades que realizan.

Además de la visita de los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto, los organizadores también están intentando lograr una colaboración con el Real Oviedo. Aunque reconocen que son encuentros "muy diferentes", por el nerviosismo que genera entre el alumnado el contacto con los futbolistas de su equipo favorito, quieren que alguno de los jugadores que dirige Luis Carrión visite las instalaciones del centro. Esperan tenerlo cerrado para el segundo trimestre.