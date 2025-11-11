Nueva licitación del Ayuntamiento para reabrir la cafetería de el centro social de La Corredoria un lustro después de su cierre

El Ayuntamiento ha reabierto el proceso de licitación para adjudicar la gestión del bar-cafetería “El Cortijo”, situado en el Centro Social del barrio, con el objetivo de recuperar el funcionamiento uno de los espacios más frecuentados por los vecinos, que lleva cerrado desde el estallido de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Se trata del segundo intento en recuperar este servicio en menos de medio año. La convocatoria previa, publicada el pasado verano, quedó sin adjudicar. Por ello, el Consistorio vuelve a sacar a concurso la concesión del servicio, que podrá consultarse desde hace unos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con los pliegos técnicos y administrativos que regirán el procedimiento.

El contrato contempla la gestión integral del establecimiento, incluyendo la atención al público, el mantenimiento del local y la dinamización de actividades sociales. La concesión se otorgará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, valorándose especialmente la experiencia en hostelería, las mejoras en el servicio y la propuesta económica.

Según las bases publicadas, la persona o empresa adjudicataria asumirá el uso y explotación del bar durante el periodo fijado, garantizando su apertura regular y el buen estado de las instalaciones.

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre de 2025, a las 23:59 horas, y toda la documentación deberá tramitarse por vía electrónica a través de la plataforma oficial.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento pretende mantener vivo un punto de encuentro tradicional del vecindario, reforzando la vida social del barrio y asegurando un servicio de calidad para los usuarios del Centro Social.

El primer concurso fue convocado después de que el Alcalde, Alfredo Canteli, visitara en primavera el resultado de la reforma de la instalación abordada por 24 trabajadores contratados a través de un plan de empleo. "Ya era hora, llevábamos tiempo queriendo rematarla y quedó muy digno. Es uno de los mejores locales que tenemos en los centros sociales", apuntó entonces el regidor, durante una visita en la que anunció dicha licitación.