La Corredoria se vuelca con la lucha contra el síndrome de Rett con una carrera solidaria

La Corredoria volverá a teñirse de solidaridad el día 23 de noviembre con la celebración de la XII Doble Milla Solidaria “Rettando al Síndrome de Rett”, una cita ya clásica en el calendario deportivo y social ovetense. La prueba, organizada por el CP La Corredoria y la asociación Rettando al Síndrome de Rett, destinará íntegramente su recaudación a la investigación de esta enfermedad neurológica rara que afecta, sobre todo, a niñas.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, se ha consolidado como una jornada festiva en la que deporte y compromiso social van de la mano. Este año, la carrera arrancará desde el Colegio Público La Corredoria, con dos horarios diferenciados: a las 11.30 horas saldrán los más pequeños, en la carrera infantil reservada a menores de 13 años, mientras que a las 12.15 horas tomará la salida la carrera popular, abierta al resto de edades.

Las inscripciones, que pueden realizarse a través de la página www.321go.es hasta el 21 de noviembre, tienen un coste simbólico de 5 euros para los menores y 8 euros para el resto de participantes. Además, la organización promete avituallamiento y sorteo de regalos entre todos los corredores, para completar una mañana de convivencia y espíritu solidario.

El objetivo de esta iniciativa va más allá del aspecto deportivo: se trata de dar visibilidad al síndrome de Rett, un trastorno genético que provoca graves limitaciones motoras y cognitivas. Gracias a eventos como este, la asociación Rettando al Síndrome de Rett continúa recaudando fondos para apoyar proyectos de investigación y acompañar a las familias afectadas. “Cada edición demuestra que Oviedo es una ciudad solidaria y comprometida. Queremos que la gente venga, corra, anime o simplemente disfrute sabiendo que está aportando su granito de arena”, explican desde la organización.

Con una participación que crece año tras año, la Doble Milla Solidaria se ha convertido en un referente del deporte inclusivo y solidario en Asturias. El espíritu de superación y el ambiente familiar hacen de esta carrera mucho más que una competición: es una fiesta de empatía y esperanza en pleno corazón de La Corredoria.