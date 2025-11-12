Los vecinos de La Corredoria manifiestan su malestar por el deterioro del parque para mayores de la Cabornia

Cada vez quedan menos máquinas en el parque biosaludable que se instaló a los pies de la enorme pasarela que sortea los carriles de la AS-II en el barrio de La Corredoria. Los vecinos del distrito más poblado de la capital del Principado llevan varios días denunciando en redes sociales la situación de este espacio, tan necesario para las personas de edad avanzada. Las publicaciones suelen ir acompañadas de fotografías de las dos máquinas que aún siguen en pie.

Este gimnasio al aire libre se instaló poco después de la construcción de la pasarela, hace más de diez años, y en sus inicios contaba con siete máquinas que daban la posibilidad de ejercitar diferentes partes del cuerpo. Los vecinos señalan que, con el paso del tiempo, se fueron oxidando y el Ayuntamiento las retiró porque "eran un peligro". A día de hoy, solo quedan dos y los usuarios que utilizaban estas instalaciones con asiduidad se preguntan por qué no se han repuesto los aparatos retirados.

Algunos deciden enfrentar la situación con humor, la distinción de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 aparece recurrentemente en las ironías de los usuarios de las diferentes redes sociales. Los mayores del barrio remarcan la importancia del servicio que prestaba este parque biosaludable para la tercera edad, señalan la ausencia de servicios de rehabilitación en el HUCA y denuncian que la alternativa a la que pueden recurrir, en Prado de la Vega, se encuentra en unas condiciones muy similares.