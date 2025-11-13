El arranque liguero deja luces y sombras en los equipos que compiten en La Corredoria

El estadio Manuel Díaz Vega acoge encuentros todos los fines de semana; centenares de futbolistas pasan por su césped. La Sociedad Deportiva La Corredoria, el Oviedo City y los equipos femeninos de la Unión Deportiva Prados San Julián juegan sus partidos como local en el campo del barrio esta temporada. Los tres equipos del distrito más poblado de la capital del Principado han tenido arranques dispares en la presente campaña.

La nota más positiva la deja el primer equipo de la Unión Deportiva Prados San Julián femenino. Las chicas entrenadas por Jose Manuel Martínez ocupan la quinta posición en la máxima categoría regional. Las primeras tres jornadas no fueron sencillas, solamente sumaron un punto, pero, desde entonces, lo han ganado todo y llevan dos jornadas sin encajar. Dos puntos les separan del top tres de la liga y esperan poder darle continuidad a esta racha. Los filiales del Real Sporting de Gijón y del Real Avilés Industrial les siguen en una tabla que domina el Real Oviedo "b" y el Gijón Fútbol Femenino.

El Oviedo City se quedó a las puertas del play-off de ascenso la temporada pasada; de hecho, el quinto clasificado accedió a las eliminatorias con los mismos puntos que ellos. Las primeras jornadas invitan a pensar que tienen por delante otra temporada en la que competirán por el mismo objetivo. Ocupan la octava posición, a dos puntos de puestos de promoción, y ya se han visto la cara con algún rival complicado. Todos sus partidos dejan resultados ajustados y destaca especialmente la victoria por 4-2 ante un recién descendido como el Rosal.

De momento, la gran decepción de la temporada es la Sociedad Deportiva La Corredoria, que comparte grupo en segunda regional con el Oviedo City. El equipo que porta el nombre del barrio no se planteaba otro objetivo que no fuese el ascenso directo después de descender y no están acabando de adaptarse a la categoría. Ocupan la décima posición, a doce puntos de un Club Deportivo Mosconia "b" que domina con puño de hierro la clasificación. Uno de los grandes debes del equipo es el rendimiento como local, solamente sumaron tres puntos de doce posibles. Cuatro puntos les separan de los puestos de promoción, todavía queda mucha temporada por delante y están a tiempo de reaccionar.

El filial de Unión Deportiva Prados San Julián debutaba este año en la categoría más baja del fútbol femenino regional y, como se suele decir, los comienzos nunca son fáciles. De momento, solo han sumado tres puntos de quince posibles, pero, poco a poco, siguen progresando y mejorando su forma de competir.