La Corredoria pide ayuda para que los Reyes Magos lleguen al barrio: así van los preparativos de la cabalgata del barrio

La maquinaria para que los Reyes Magos lleguen puntuales a La Corredoria el próximo 5 de enero ya está en marcha. Vecinos y representantes de diferentes colectivos del barrio se reunieron este martes en el Centro Social El Cortijo para coordinar los primeros pasos de la cabalgata, una cita que cada año llena de ilusión las calles y que requiere la implicación de decenas de voluntarios.

La convocatoria, lanzada por varios colectivos de La Corredoria, invitaba a todos los vecinos a participar y aportar ideas para mantener viva una de las tradiciones más esperadas por los niños y niñas del barrio. “Tu participación es importante: entre todos podemos hacer que la cabalgata de este año sea aún más especial”, decía el mensaje de invitación difundido los días previos.

La alcaldesa de barrio, Maite Orozco, valoró positivamente el encuentro, al que asistieron representantes de asociaciones vecinales, culturales y deportivas. “La reunión fue muy bien. De momento no hay grandes novedades, pero estamos viendo si podemos incorporar algún grupo nuevo o preparar alguna cosa diferente”, explicó. Orozco destacó que el objetivo principal del encuentro era reunir voluntarios para colaborar en las múltiples tareas que requiere la organización de la cabalgata: desde el montaje de carrozas hasta el reparto de materiales o la decoración del recorrido.

“Fue una reunión para pedir gente que trabaje y ayude en los días previos: preparar el revoltijo, traer y llevar las cosas desde el local donde las tenemos guardadas y repartirlas por el centro social y el colegio”. La alcaldesa recordó además que el colegio volverá a ser el escenario donde los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas del barrio, como es tradición cada año.

En estos momentos, la comisión organizadora se centra en los trámites administrativos necesarios para poder celebrar el desfile con todas las garantías. “Estamos preparando todos los papeles que necesitamos para el Ayuntamiento y mandándolo todo para los permisos”, explicó Orozco, que confía en que este año la respuesta vecinal sea tan buena como en ediciones anteriores.

Desde la asociación destacan que cualquier ayuda es bienvenida, tanto para la logística como para las actividades previas que se organizan durante las fiestas navideñas en el barrio. “El espíritu de la cabalgata es el de siempre: hacerlo entre todos, para que los más pequeños vivan una jornada mágica”, subrayó la alcaldesa.

Con la reunión del martes, La Corredoria da el pistoletazo de salida a su Navidad y renueva el llamamiento a los vecinos para mantener viva una tradición que une al barrio en torno a la ilusión compartida de ver a Melchor, Gaspar y Baltasar recorrer sus calles una vez más.