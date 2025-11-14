La Corredoria y el Oviedo City se juegan el trono del barrio: "Siempre son partidos competidos y bonitos"

Los derbis entre equipos de una misma región o de una misma ciudad siempre son especiales, pero, si se da la casualidad de que tu rival comparte barrio y campo contigo, todavía tiene más miga el choque. El Oviedo City y la Sociedad Deportiva La Corredoria se ven este domingo las caras en el estadio Manuel Díaz Vega, el equipo que lleva el nombre del barrio actuará de visitante, pero, al fin y al cabo, el terreno de juego es muy familiar para ambos.

La pelota empezará a rodar a las 17.00 horas y, pese a ser una de las primeras jornadas de liga, se consideran rivales directos en la lucha por los puestos de promoción a 2 Asturfútbol. La Corredoria descendió el año pasado y, a principio de temporada, se marcaba como objetivo el ascenso directo. Ahora, después de un arranque complicado y la aparición de un Mosconia "b" que parece muy superior al resto, se conforman con el play-off.

"El derbi se afronta con muchísima ilusión. Nos está costando arrancar porque tenemos una plaga de lesiones que nos está lastrando mucho, es el momento de que los chavales jóvenes de la plantilla den un paso al frente", explicó Ismael Aguirre, vicepresidente de la Sociedad Deportiva La Corredoria desde su fundación. "El Oviedo City siempre tiene buenas plantillas, pero parece que echan en falta esa pizca de suerte que es necesaria en el fútbol", añadió, halagando al rival.

La visión de la temporada al otro lado del campo es más esperanzadora. El Oviedo City se quedó con la miel en los labios el año pasado, quedando fuera del play-off por goal average, y no esconden que "el objetivo es la promoción". Están dos puestos por encima de su rival en la tabla clasificatoria, pero creen que "no hay favoritos". "El grupo que nos ha tocado este año es complicado. Nos conocemos todos muy bien, incluso tienen jugadores que jugaron en nuestro equipo. Esperamos un partido limpio", apuntó Luis Álvarez Barro, presidente del Oviedo City.

Antonio "Toni" Candano, entrenador de la Sociedad Deportiva La Corredoria, y Guillermo Fernández, técnico del Oviedo City, afrontan el duelo de pizarras con tranquilidad, pero con ganas de que la pelota empiece a rodar. "Intentaremos contrarrestar su calidad técnica y colocación en el campo desde el orden, la disciplina y el esfuerzo. Sabiendo que tenemos que ser solidarios y trabajar en equipo para conseguir sumar", destacó Fernández, que le quitó hierro al derbi diciendo que "no deja de ser un partido más".

"Estamos en un período de construcción, donde cada jornada ponemos un granito de arena para llegar a ser una piedra. El 80% de la plantilla es nueva, tenemos que intentar que entiendan la idea de juego que tenemos y el equipo que queremos llegar a ser", remarcó Candano. "Hay que afrontarlo como un partido más, pero la necesidad de puntos es evidente y está ahí. Somos dos equipos para luchar por los puestos de arriba, se va a decantar por detalles", añadió, intentando darle normalidad dentro del contexto clasificatorio.

Los capitanes ofrecen una visión diferente a los entrenadores y son conscientes de que los futbolistas son los grandes protagonistas del choque. "Son un equipo renovado y están consiguiendo ser regulares en el inicio de liga. Lamentablemente, nosotros no empezamos como nos gustaría, pero estoy seguro de que en mayo vamos a estar cerca del objetivo que nos marcamos", afirmó con contundencia David Alonso, capitán de la Sociedad Deportiva La Corredoria.

Quizás una de las historias más especiales de este derbi es la de Brayan Pérez, capitán del Oviedo City. Regresó esta temporada al club después de dos años en otros equipos, quiere repetir los más de treinta goles que marcó en 2022, pero todavía no ha visto puerta. Guarda un recuerdo amargo del rival, La Corredoria le eliminó de un play-off de ascenso con el Boal. "Les respetamos mucho, siempre son partidos bonitos y competidos. Sería precioso marcar mi primer gol de la temporada en un derbi y pudiendo sacarme la espinita que tengo por esa eliminatoria", concluyó Pérez, con muchas ganas de que llegue el domingo.