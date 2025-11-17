La Corredoria se impone al Oviedo City en un derbi muy competido en el que no faltó la polémica

La Sociedad Deportiva La Corredoria se sacó la espinita de su decepcionante inicio de temporada ganando el derbi del barrio por 0-2 ante un Oviedo City que plantó cara y tuvo sus mejores opciones en la segunda mitad. Héctor Manuel Lafuente y Jonas Alonso adelantaron al equipo visitante en la primera parte. Los hombres de Toni Candano supieron aguantar el resultado y los locales se quejaron de varias acciones polémicas.

La Corredoria entró mejor al partido, a los siete minutos de partido ya se adelantó en el marcador. Lafuente estuvo muy listo para aprovechar una indecisión en la zona defensiva del Oviedo City y remachó el balón en área pequeña. El gol le dio confianza a los visitantes y supieron darle continuidad al juego durante los primeros 45 minutos, siendo superiores a su rival. En un contraataque, cerca del descanso, Jonas Alonso, el hombre más destacado del choque, puso el 0-2 batiendo a Guillermo en el mano a mano.

Pese al dominio visitante, el Oviedo City reclamó la expulsión de un defensa rival por derribar a Gabry cuando se quedaba solo ante el portero. El árbitro dejó la acción en una cartulina amarilla, provocando el enfado en el banquillo local. Antes del descanso, el conjunto celeste también reclamo un penalti que no pasó a mayores. El 0-2 campeaba en el marcador al término de la primera mitad del encuentro.

Guillermo Fernández fue en busca de la remontada introduciendo cuatro cambios al descanso. El técnico del Oviedo City cerró atrás con una línea de tres y se lanzó al ataque. El equipo mejoró notablemente y el dominio cambió de bando. Las intentonas dieron su fruto y los locales recortaron distancias. El único juez de línea del encuentro levantó el banderín señalando fuera de juego y dejó el gol en un susto para los visitantes. La Corredoria no escatimó en esfuerzos y su oficio sirvió para dejar la puerta a cero, pese al paso al frente de su rival.