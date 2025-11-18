Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo comunicó que el próximo domingo 23 de noviembre se producirán varios cortes de tráfico en La Corredoria con motivo del desarrollo de las dos pruebas de la Carrera de Síndrome de Rett.

Durante la celebración de la primera prueba, prevista entre las 11:30 y las 11:45 horas, se producirán cortes de tráfico temporales en las calles Maestro Don Marciano, Cardenal Álvarez Martínez e Ignacio Herrero Garralda. En la segunda prueba, que tendrá lugar entre las 12:15 y las 13:00 horas, los cortes se ampliarán a un itinerario más extenso que incluye las calles Maestro Don Marciano, Cardenal Álvarez Martínez, Molín de la Casuca, Ramón Romea, Molín de Pachón, Media Legua, Instituto Alfonso II, Colegio San Ignacio, Colegio Santo Domingo de Guzmán y Les Matuques.

El tráfico se restringirá en las calles mencionadas y en sus adyacentes en las franjas horarias anteriormente mencionadas. Las paradas de bus TUA situadas en ellas también se verán afectadas en dicho periodo de tiempo. La normalidad regresará con el paso de los corredores por todos estos puntos del barrio. La Policía Local pide a los asistentes y a los afectados que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades.