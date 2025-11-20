Dos líneas de TUA sufrirán cortes el domingo a su paso por La Corredoria: la Policía Local regulará el tráfico

La Corredoria se volcará el domingo con la celebración de la XII Doble Milla Solidaria “Rettando al Síndrome de Rett”, con la que se recaudarán fondos para investigar esta enfermedad. Como en ediciones anteriores, la prueba arrancará del colegio La Corredoria, con dos horarios diferenciados: a las 11.30 horas saldrán los más pequeños, en la carrera infantil reservada a menores de 13 años, mientras que a las 12.15 horas tomará la salida la carrera popular, abierta al resto de edades.

La prueba provocará cortes puntuales de las líneas de autobús D1 y D2, según anuncieron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Las restricciones comenzará a las 11.30 horas y se demorarán hasta la una de la tarde. Los agentes de la Policía Local serán los encargados de dirigir en todo momento el tráfico y permitirán el paso de los autobuses en determinados momentos.

Durante la mañana, también, se producirán cortes de tráfico. Afectarán alrededor de las once de la mañana a las calles Maestro Don Marciano, Cardenal Álvarez Martínez e Ignacio Herrero Garralda. En la segunda prueba, que tendrá lugar entre las 12:15 y las 13:00 horas, los cortes se ampliarán a un itinerario más extenso que incluye las calles Maestro Don Marciano, Cardenal Álvarez Martínez, Molín de la Casuca, Ramón Romea, Molín de Pachón, Media Legua, Instituto Alfonso II, Colegio San Ignacio, Colegio Santo Domingo de Guzmán y Les Matuques.