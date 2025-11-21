Tonada y 80 kilos de castañas para celebrar el amagüestu en el colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria

"Me hace mucha ilusión que cuenten conmigo para participar en este tipo de eventos, el centro está volcado con la lengua asturiana y con nuestra cultura". Así explicó Anabel Santiago, una de las caras visibles de la tonada en el Principado, las sensaciones tras su colaboración con el colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria en la celebración del amagüestu. Los casi setecientos alumnos cerraron la semana comiendo castañas, bebiendo sidra dulce y cantando, junto a la artista asturiana, en el patio cubierto del centro.

El profesorado ensayó con el alumnado de todos los cursos tres canciones muy conocidas en la región: "Chalaneru", "El galán d´esta villa" y "Picos d´Europa". Además, todos los pequeños prepararon un pandero con cajas de cartón para acompañar a la gaita y al acordeón. Cada niño personalizó su instrumento casero, muchos recurrieron a banderas de Asturias y manzanas, pero, los más atrevidos, tiraron de dibujos de "Hello Kitty" y purpurina.

Los padres también participan en el Carmen Ruiz Tilve. Arancha Ramos, acordeonista, y Jonathan García, profesor de gaita en la Escuela de Música Municipal de Oviedo, acompañaron a Anabel Santiago en el cierre de la fiesta. "Nuestros hijos vienen a este colegio y es muy cómodo. Prácticamente es como tocar en casa", explicó la pareja antes de actuar.

"Llevo más de cuarenta años haciendo amagüestos por los colegios. Ayer, eché toda la tarde picando castañas para venir a asarlas hoy aquí", confesó Guillermo Pelayo, el mítico barquillero de Avilés que, durante los inviernos, aparca sus bombos rojos. "Preparamos unos setecientos cucuruchos. Más o menos, ochenta kilos de castañas", añadió.

Unos números de récord

El colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria destaca por la implicación de sus alumnos con el aprendizaje del asturiano. Es uno de los pocos centros educativos del Principado que tiene a dos profesores de llingua con jornada completa y el 57% de los niños están matriculados en esta materia, un 5% más que el año pasado.

"Este trimestre trabajamos la música, por eso está Anabel Santiago hoy aquí. El segundo lo dedicaremos a la pintura y el tercero a la literatura. No tiene libros, siempre les acercamos la cultura con proyectos", explicó Isa Lobo, profesora de asturiano.