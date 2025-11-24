Quejas entre las familias por la ausencia de AMPA en el IES Margarita Salas de La Corredoria

El IES Margarita Salas de La Corredoria sigue perfeccionando su puesta en marcha. Las clases en este centro comenzaron el pasado mes de septiembre, después de años perfilando un proyecto que se convirtió en el instituto más caro del Principado de Asturias, y con el paso de las semanas están organizando la estructura del centro para funcionar con total normalidad. A día de hoy, tienen alumnos de todos los cursos de la ESO y de diferentes ramas de Bachillerato.

Aunque las familias entienden que la evolución de estas estructuras forma parte de un “proceso”, echan en falta que se agilicen los trámites para establecer una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Defienden que la creación de este organismo resulta "fundamental" porque actúa como un puente directo entre las familias y el centro educativo, permitiendo trasladar inquietudes, propuestas y necesidades que podrían quedar sin solución.

Desde el centro, piden comprensión por parte de las familias. Hacen hincapié en que el instituto abrió sus puertas hace menos de tres meses y explican que hay órganos, como el claustro del profesorado, que tienen que quedar resueltos con más urgencia. Aunque reconocen ser conscientes de la importancia del AMPA para reforzar la participación de las familias y esperan poder ponerse pronto con los trámites para establecerlo.