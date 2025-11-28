Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar

El Mercadillo de La Corredoria se transformará este sábado, 29 de noviembre, en un gran punto de encuentro familiar con la celebración de la jornada “Asturcones en el Mercado: diversión sin riendas”, una propuesta lúdica, educativa y sostenible que pretende dinamizar el entorno del mercado y ofrecer a las familias una alternativa de ocio creativa y respetuosa con el medio ambiente. La actividad, de carácter totalmente gratuito, se desarrollará en la plaza del Conceyín entre las 11.00 y las 13.30 horas, convirtiendo este espacio en un escenario de juego simbólico inspirado en los tradicionales caballitos de madera.

La jornada toma como referencia al asturcón, caballo emblemático de Asturias, pero sustituyendo a los animales reales por asturcones de palo elaborados por los propios niños y niñas con materiales reciclados. Esta idea permite fomentar la creatividad y el respeto hacia los animales, al tiempo que se promueve un consumo responsable y un uso inteligente de los recursos. El objetivo central es que las familias disfruten de un ocio educativo e inclusivo, donde la imaginación, la cooperación y los valores ambientales estén presentes en cada propuesta.

A lo largo de la mañana, el público infantil podrá participar en diversas actividades diseñadas para favorecer la convivencia y el aprendizaje compartido. Entre ellas destaca el taller “Crea tu asturcón”, donde cada participante podrá diseñar y decorar su propio caballo de palo utilizando cartón y materiales reutilizados. También habrá un espacio de dibujos para colorear, zonas para elaborar cajitas y pequeños elementos decorativos, y una zona de juegos tradicionales adaptados al tema ecuestre, pensada para que los niños experimenten dinámicas clásicas desde una perspectiva renovada. Para completar la experiencia, se habilitará un photocall en el que las familias podrán fotografiarse con los asturcones creados durante la actividad.

La iniciativa está dirigida principalmente a niños a partir de 4 años, aunque la participación es abierta a personas de todas las edades, incluidos familiares y personas mayores, que podrán incorporarse sin necesidad de inscripción previa. Esta accesibilidad forma parte del carácter comunitario que el Ayuntamiento quiere reforzar en el mercadillo, promoviendo la mezcla generacional y la convivencia en el espacio público.

La actividad será desarrollada por el módulo de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil del Taller de Empleo “Oviedo Disfruta Cultura”, un programa municipal que combina formación, intervención comunitaria y dinamización sociocultural. Los Talleres de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo cuentan con financiación del SEPEPA, del Fondo Social Europeo+ y del propio consistorio.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Con propuestas como esta queremos que el Mercadillo de La Corredoria sea mucho más que un espacio de compra: un lugar de convivencia, de juego compartido y de aprendizaje en valores, donde las familias descubran otras formas de ocio responsable y respetuoso con los animales y con el entorno”.