La gran fiesta de las mujeres de La Corredoria: "Fue una jornada estupenda"
La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria despidió el año con una cena y baile en un conocido restaurante de Llanera
La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria despidió el año con ganas de fiesta y mucha complicidad. Su tradicional comida de fin de año volvió a ser un éxito rotundo este viernes en el restaurante Peña Mea, en Llanera, convertido por unas horas en el “salón social” del populoso barrio ovetense. Allí, entre risas, abrazos y un menú que hizo pleno de elogios, las asistentes disfrutaron de una jornada que, como cada año, mezcla gastronomía, amistad y ganas de celebrar.
El Dúo Brass puso la banda sonora a la tarde, animando a más de una a mover los pies a ritmo de clásicos. Desde la asociación agradecieron la amplia participación y enviaron un cariñoso recuerdo a las socias que no pudieron acudir, deseándoles una pronta recuperación. “Fue una comida riquísima y una jornada estupenda”, resumieron con entusiasmo.
La cita deja claro que el colectivo continúa siendo uno de los motores sociales de La Corredoria. Su actividad no se limita a esta comida anual: a lo largo del año despliegan una agenda casi inagotable de excursiones, encuentros culturales y actividades que llenan de vida el barrio. Entre sus iniciativas más queridas figuran los célebres “baños de ola”, una tradición que cada septiembre las lleva de playa en playa por toda Asturias, convirtiendo la jornada en una mezcla perfecta de turismo, compañerismo y buen humor.
Una vez más, las mujeres de La Corredoria demostraron que cuando se juntan, el ambiente está garantizado. Y el año, claro, queda bien cerrado.
