El Plan de Movilidad incluirá la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria

El PSOE celebró ayer que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) incorpore finalmente el acceso a la AS-II desde La Corredoria, una de las principales alegaciones presentadas por su grupo municipal. El concejal Juan Álvarez destacó que su partido fue «el único» en registrar esta propuesta y el único que ha logrado que figure de manera oficial en el documento final, pese al «ruido» generado por otros partidos. A su juicio, es «la prueba de que el trabajo serio y fundamentado, pensado para mejorar la vida de la gente, acaba dando resultados».

Los socialistas valoran «muy positivamente» el conjunto del proceso de alegaciones, en el que aseguran haber introducido mejoras reales en el plan. Entre las actuaciones aceptadas total o parcialmente señalan la mejora de travesías en núcleos rurales, la integración del Camino Primitivo en la red de itinerarios verdes, avances en caminos escolares, la exigencia de estudios técnicos para autorizar carriles bus segregados y nuevas medidas que garanticen un transporte rural «más justo». Otros planteamientos, como los aparcamientos disuasorios de la Ronda Sur o La Pixarra, se han derivado a fases posteriores, lo que para Álvarez confirma «su viabilidad y el buen trabajo realizado».

El edil sostiene que incluso las alegaciones no estimadas han servido para «aclarar y reforzar» la redacción final del plan. Lamenta, no obstante, que «podría haber sido un verdadero instrumento de consenso» si el PP no hubiera incluido proyectos “discutibles” como el aparcamiento de El Campillín o la mención a la Ronda Norte.

Álvarez cuestiona además el compromiso del gobierno de Canteli con la movilidad sostenible: «Ninguna de las actuaciones previstas cuenta con respaldo presupuestario».