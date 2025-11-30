El Plan de Movilidad incluirá la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria
El PSOE reivindica que fue el único partido que lo reclamó a través de una alegación
El PSOE celebró ayer que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) incorpore finalmente el acceso a la AS-II desde La Corredoria, una de las principales alegaciones presentadas por su grupo municipal. El concejal Juan Álvarez destacó que su partido fue «el único» en registrar esta propuesta y el único que ha logrado que figure de manera oficial en el documento final, pese al «ruido» generado por otros partidos. A su juicio, es «la prueba de que el trabajo serio y fundamentado, pensado para mejorar la vida de la gente, acaba dando resultados».
Los socialistas valoran «muy positivamente» el conjunto del proceso de alegaciones, en el que aseguran haber introducido mejoras reales en el plan. Entre las actuaciones aceptadas total o parcialmente señalan la mejora de travesías en núcleos rurales, la integración del Camino Primitivo en la red de itinerarios verdes, avances en caminos escolares, la exigencia de estudios técnicos para autorizar carriles bus segregados y nuevas medidas que garanticen un transporte rural «más justo». Otros planteamientos, como los aparcamientos disuasorios de la Ronda Sur o La Pixarra, se han derivado a fases posteriores, lo que para Álvarez confirma «su viabilidad y el buen trabajo realizado».
El edil sostiene que incluso las alegaciones no estimadas han servido para «aclarar y reforzar» la redacción final del plan. Lamenta, no obstante, que «podría haber sido un verdadero instrumento de consenso» si el PP no hubiera incluido proyectos “discutibles” como el aparcamiento de El Campillín o la mención a la Ronda Norte.
Álvarez cuestiona además el compromiso del gobierno de Canteli con la movilidad sostenible: «Ninguna de las actuaciones previstas cuenta con respaldo presupuestario».
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto