Las tres atracciones que impulsa el Ayuntamiento de Oviedo para llenar el mercado de La Corredoria por Navidad
"Son piezas clave de la vida de la ciudad y queremos que en esta fecha sean también escenarios de actividad cultural, familiar y comercial", apuntó Leticia González
El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, decidió reforzar la programación del Mercado de La Corredoria por Navidad el próximo sábado 20 de diciembre. El objetivo del Consistorio ovetense es "dinamizar la actividad comercial y atraer público al barrio". "Los mercados son piezas clave de la vida de la ciudad y, en Navidad, queremos que sean también escenarios de actividad cultural, familiar y comercial", apuntó la concejala de Economía, Leticia González.
El próximo 20 de diciembre, La Corredoria celebrará una jornada especial repleta de actividades de dinamización comercial y turística, pensadas para el disfrute de las familias. La programación incluirá un photocall navideño, un árbol de los deseos con su buzón correspondiente y talleres de manualidades, espacios concebidos para que los asistentes puedan participar, hacerse fotografías y dejar sus mensajes de Navidad. Todas estas propuestas estarán dinamizadas por ET Teatro Pumarín y TE Oviedo Disfruta Cultura.
Además, el mercado del barrio se llenará de música con actuaciones corales en dos citas destacadas: el 13 de diciembre, de 12:30 a 13:00 horas, con el Ochote Cantos del Fontán, y el 20 de diciembre, en el mismo horario, con el Coro de La Corredoria. Estas interpretaciones contribuirán a crear un ambiente festivo en el mercado y su entorno, reforzando el papel de La Corredoria como uno de los "principales ejes comerciales" de los barrios ovetenses.
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más