Los alumnos del Colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria ayudan a Barbón a decorar su árbol de Navidad
Miembros de la Federación de Asociación de Mayores del Principado de Asturias y un grupo de creadores de contenido de la región también estuvieron presentes en la visita
Los alumnos del Colegio Público Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria visitaron esta mañana la Sede de Presidencia del Principado de Asturias. Algo más de veinte niños y niñas del centro situado en el barrio más populoso de la ciudad pasaron un rato con el presidente de la región, Adrián Barbón, y le ayudaron a adornar el árbol de Navidad que tiene colocado en un rincón de su despacho con motivo de las fechas en las que nos encontramos.
Después de perfilar la decoración del despacho del presidente, los pequeños hacían cola en torno a una mesa para reponer fuerzas con un zumo que les tenían preparado los trabajadores del Principado. Algunos rechazaron el jugo de naranja y prefirieron tomar un vaso de agua.
Los alumnos del colegio de La Corredoria no fueron los únicos invitados a esta actividad. Varios miembros de la Federación de Asociación de Mayores del Principado de Asturias (Fampa) y un grupo de creadores de contenido de la región también estuvieron presentes. Además de conocer a Adrián Barbón, los pequeños también pudieron pasar un rato con algunos de los "influencers" que siguen en redes sociales como Denis Díaz o Elopi23.
