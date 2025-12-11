Los vecinos de La Corredoria denuncian la situación de estos pasos de peatones: "Hasta que no pase una desgracia..."

Los vecinos de La Corredoria manifestaron en redes sociales su descontento por el comportamiento de los conductores en varios pasos de peatones del barrio. Hacen especial hincapié en la situación de los cruces peatonales que hay en las salidas de la rotonda de la calle Aguamiera. En estos puntos, se han registrado varios incidentes durante los últimos meses y la preocupación entre la vecindad va en aumento ante la "pasividad" del Ayuntamiento de Oviedo.

El problema que señalan muchos, a través de diferentes grupos de redes sociales, es la proximidad de los pasos de cebra a las salidas de la glorieta. Precisamente por eso, apuntan que algunos conductores frenan bruscamente porque no ven a aquellos que cruzan y otros, con menos prudencia, deciden acelerar para sortear el paso. Varios vecinos aseguran haber puesto esta situación en conocimiento del Ayuntamiento a través de la comisión de reclamaciones, pero se lamentan diciendo que "hasta que no pase una desgracia, no van a hacer nada".

La principal solución que proponen muchos es alejar el paso de peatones de las salidas de la rotonda, situándolo en un punto en el que los conductores tengan más visibilidad y margen para detener el vehículo para dejar pasar a los viandantes. Otros proponen elevar estos cruces para evitar que se supere la velocidad en estos tramos y algunos sugieren empezar a utilizar un sistema de iluminación que advierta de la presencia de un peatón, un mecanismo que está en funcionamiento en otras ciudades españolas.