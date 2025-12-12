Oviedo espera tener en las próximas semanas el informe para la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria

Tras la tempestad entre las administraciones llega la calma. El Ayuntamiento ha encargado a una empresa la redacción del informe en el que analiza el estado de conservación del antiguo enlace desde la autovía AS-II con La Corredoria para proceder a su reapertura. Un anuncio que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, han hecho este viernes durante la inauguración de la nueva marquesina del campus del Cristo.

Preguntado por los periodistas, el representante del Principado explicó que "siempre hemos sido muy objetivos a la hora de plantear que las condiciones de seguridad vial solo permiten su reapertura con un solo carril de salida desde la glorieta hasta el barrio". No obstante, el Ayuntamiento está abierto a todas las posibilidades. El proceso de redacción del informe va un poco más lento de lo esperado porque los técnicos municipales se centraron en las últimas semanas en todo el procedimiento relacionado con el Plan de Movilidad Urbano Sostenible.

Cerrado este capítulo, ya se ha llegado a un acuerdo con una empresa para realizar todas las mediciones necesarias para atender a esta demanda de los vecinos de La Corredoria. "Las previsiones pasan por cerrar este paso a finales de diciembre o principios de enero y se lo haremos llegar al Principado. Esperamos y deseamos que la reapertura esté suficientemente justificada para que se puedan reabrir". Este documento será vital para el futuro de este enlace. "Si se pudiera reabrir en los dos sentidos de la circulación, es lo que defenderíamos porque también es lo que defienden los vecinos".

Por su parte, Calvo destacó que la voluntad "es dar respuesta a las necesidades que les traslade el Principado dando voz a los vecinos" pero considera como un "mensaje erróneo" que se pueda abrir ese acceso en "doble sentido". "Hasta ahora y según los estudios que tenemos lo que nos dicen es que no pueden ser así, pero si hay esa posibilidad hay que hacerlo de la manera que sea viable".