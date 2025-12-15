Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los ganadores de los VIII Premios por la Paz del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo viernes 30 de enero a las 17.00 horas en las instalaciones del centro

El jurado de los VIII Premios por la Paz del C.P. Carmen Ruiz- Tilve reunido antes de deliberar. / LNE

Pelayo Méndez

La Corredoria

Ya se conocen los ganadores de la VIII edición de los Premios por la Paz del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria. Wenceslao Fernández Iglesias, responsable de la unidad canina de rescate del Principado de Asturias, recibirá el premio de la categoría individual. En el apartado dedicado a colectivos, el Plan Director Cuerpo Nacional de Policía Oviedo se llevó el gato al agua. El jurado destacó el trabajo realizado en los centros educativos de la ciudad a través de charlas para prevenir el ciberacoso, el acoso escolar, la violencia de género y el consumo de drogas.

El jurado encargado de la elección de los ganadores estuvo compuesto por Mª Teresa Fernández Álvarez, como colaboradora; Isabel Teresa Lobo Huerta, representante del Claustro de Profesorado; Adriana González González, directora del C.P. Carmen Ruiz-Tilve; Pilar Suárez Álvarez, representante del AMPA; y Ana Sánchez Robles, de la asociación Manos Extendidas. La deliberación y selección de los ganadores se llevó a cabo en una reunión que tuvo lugar el pasado jueves 11 de diciembre de 2025.

Los elegidos tendrán que esperar a recoger su distinción hasta el año que viene. La ceremonia de entrega de la VIII edición de los Premios por la Paz del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria se celebrará el próximo viernes 30 de enero a las 17.00 horas en las instalaciones del centro educativo situado en el barrio más populoso de la capital del Principado.

