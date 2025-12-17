Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: "La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura"

La Asociación Vecinos San Juan asegura que reorientará sus esfuerzos a organizar otros eventos en favor de distintas ONGs

Los locales de la Asociación de Vecinos San Juan llena de jueguetes, en su mayoría en mal estado.

Lucas Blanco

La Asociación de Vecinos de San Juan de La Corredoria ha anunciado que no volverá a organizar campañas de recogida de juguetes solidarios, tras comprobar que una parte muy significativa de las donaciones recibidas en las últimas ediciones se encontraba en mal estado, incompleta o deteriorada.

Desde la entidad explican que esta decisión se toma por responsabilidad y respeto hacia los niños y niñas destinatarios de estas iniciativas solidarias. “Los menores merecen juguetes en buen estado, limpios y adecuados, como los que cualquiera regalaría a sus propios hijos”, señalan desde la asociación vecinal.

La AAVV de San Juan agradece la participación y la buena intención de los vecinos y vecinas que han colaborado en campañas anteriores, pero recuerda que la solidaridad debe ir acompañada de dignidad y cuidado. “La solidaridad no es deshacerse de aquello que ya no sirve y tirarías a la basura, sino compartir desde el respeto”, subrayan.

Ante esta situación, la Asociación San Juan de La Corredoria ha decidido reorientar sus esfuerzos solidarios y ya trabaja en la organización de otros eventos benéficos en favor de distintas ONGs, que se desarrollarán en las próximas fechas. El objetivo es seguir apoyando causas sociales, garantizando que la ayuda llegue en condiciones adecuadas a quienes más lo necesitan.

Con esta medida, la asociación reafirma su compromiso con una solidaridad responsable y anuncia que continuará promoviendo iniciativas que tengan un impacto positivo y respetuoso en la comunidad.

La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: "La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura"

